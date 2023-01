El supercampeón de la familia

“Me encontré con un club humilde, con un ambiente de familia”, expresó el arquero de 28 años. Confesó además cómo se dio el vínculo con su nuevo club. "Juan Pablo Pumpido tuvo mucho que ver para que esté aquí. Me llamó el año pasado y comenzó el trámite”; dijo también que “luego del partido me escribió y me dijo: ‘Te dije que iban a lograr el título’".

Por otra parte, el titular de Ameliano, Héctor Melgarejo, también en los estudios de radio Monumental 1080 AM, se refirió a la heroica de sus jugadores. “Este grupo se preparó mentalmente, sabíamos que el rival no era fácil, de jerarquía. Al inicio de la temporada no imaginamos que íbamos a ganar dos copas y jugar un torneo internacional”, destacó Melgarejo.

En lo económico, el mandamás refirió que "el 65% del premio es de los jugadores y cuerpo técnico". Recordemos que el premio al campeón se fijó en G. 1.000 millones.



En menos de diez semanas Ameliano bordó dos estrellas en su escudo.