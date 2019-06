El Súper 8 en marcha

Luque Rugby Club, Santa Clara y Curda comenzaron ganando en el torneo oficial de la Unión Paraguaya de Rugby, el Súper 8. En un juego equilibrado, Luque tuvo que emplearse a fondo para sacar diferencias en el segundo tiempo y ganar por 34 a 17 a Old King Club. Anotaron para Luque: Marcos Idoyaga 2 try, 3 conversiones y 2 penales; Marcelo Duarte un try y conversión; Álvaro Báez un try. Gustavo Maciel un try y una conversión; Alexis Alcaraz un try y Néstor Rolón un try, para Old King. En Intermedia Luque 13-8 Old King.