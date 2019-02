"El sueño gira en torno a la Libertadores"

Roque Santa Cruz no oculta el deseo que persigue Olimpia este año. Roque Santa Cruz (37 años), capitán de Olimpia, en comunicación con Monumental 1080 AM, el día después de la goleada 1-5 sobre Luqueño, analizó el momento franjeado y se refirió al objetivo máximo que persigue el club y su gente en esta temporada.

El bicampeonato logrado el año pasado, el buen arranque y el plantel reforzado ilusionan a los franjeados.

"El sueño del olimpismo gira en torno a la Libertadores. Cuando llegue el momento la gente se va a volcar más aún a eso", expresó.

"Hay tiempo para llegar bien a la Copa, antes hay posibilidad de trabajo y tendremos más partidos jugados", se ilusiona.

"El hecho de que tengamos una plantilla que se mantuvo, el tiempo de trabajo que ya tenemos con el profe (Daniel) Garnero es clave", analizó.

Destacó la importancia de ganar: "El resultado es fundamental para trabajar con tranquilidad en la semana. Esta es la última semana larga, cuando llegue el momento todos tendrán su oportunidad de jugar", expresó.

Respecto a su condición física, Santa Cruz dijo: "Físicamente estoy muy bien, pero entiendo que los compañeros también quieren jugar. El que elige los cambios es Dani (Garnero)", aseguró.

Destacó la colaboración de los experimentados. "Una de las claves de nuestro gran grupo es que tenemos gente muy experimentada, y eso ayuda bastante", comentó y elogió al DT: "Garnero tiene una soltura buena con el grupo. Habla con todos y también lo hace individualmente".

PARTIDOS POSTERGADOS. "Estos partidos postergados sabemos que se nos van a acumular, pero a nosotros nos gusta jugar al fútbol y lo que queremos es verles jugar a todos y verles contentos, así que tenemos un plantel amplio para todo", reflexionó.

Las cifras

34 partidos jugó Roque Santa Cruz en la temporada 2018. 29 lo hizo iniciando de titular y 5 ingresando desde la banca.

17 goles convirtió Roque en el año 2018 a nivel local. 8 los marcó en el Apertura y 9 en el Clausura. Este año suma dos.

“No hay seguridad”

Marco Trovato, presidente de Olimpia, denotó preocupación sobre el próximo clásico.

“La APF dice que quiere que se juegue el clásico en el Defensores del Chaco para controlar la seguridad, pero van dos actos seguidos que no pueden brindar seguridad”,apuntó.

“Mucha gente no va a los clásicos por miedo,porque van las dos hinchadas, por qué no probamos con jugar cada uno en su cancha”, dijo.