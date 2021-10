El sistema de Berizzo, nuevamente bajo la batuta de Almirón

Las exigencias serán mayores, con menos concesiones y un compromiso de alto riesgo en saber cuántos puntos se alcanzarán tras el último encuentro a llevarse a cabo en la altura de La Paz. El desafío está y habrá que superarlo en base a autocrítica y la buena elección que cae exclusivamente en el orientador argentino. Las piezas se moverán como antes, con Miguel Almirón a la cabeza de la estructura de creación y ataque de la Selección Nacional. El habilidoso jugador del Newcastle es de la “mesita de luz” de Berizzo y es natural que el balón corra bajo su administración. Otro que vuelve es Carlos González, “un inquilino del área rival”. Mencionamos a dos jugadores que suponemos tendrán preponderancia en el armado, aunque cuando se tenga que disputar el tercer juego ante los del Altiplano la planificación será distinta. Lo inmediato está y ya habrá tiempo para plantear las otras instancias luego del choque en el Defensores. Es sabida la información de que Blas Riveros, actualmente en el fútbol de Dinamarca, está fuera de ritmo y su propio club no está de acuerdo con que en estas condiciones se sume a la plantilla nacional. Héctor David Martínez, que no jugará ante Boca el clásico por River, está a disposición pero no físicamente potable de momento. Entre pasado mañana y el miércoles es probable que se tenga la alineación titular para el reinicio de las Eliminatorias.Notable atracción Preparando maletas y con variantes, los rioplatenses se aprestan a definir la conformación que estará presente en Sajonia. Dybala, con más apellido que presencia en su selección, no estará por una molestia muscular y otro que no está a disposición del cuerpo técnico es Marcos Acuña, del Sevilla de España, que habitualmente lo hacía como volante por izquierda; en su reemplazo fue llamado Facundo Medina del Lens de Francia. Su máxima estrella, Messi, ya está listo tras superar un ligero inconveniente. El número uno del mundo será una atracción especial el jueves y acaparará una gran atención. Esto fuera de la expresión de deseo de que Paraguay pueda tener un muy buen resultado, pero para ello hay que armar un equipo sólido y saber lo que se quiere.Mitad lleno Consideramos que ante Argentina se cumplirá con el aforo del 50%, lo aprobado por el Ministerio de Salud pudiendo alcanzar los 17.280 lugares disponibles. El público visitante estará en la Preferencia E del Defensores abonando 350.000 guaraníes por butaca. Para los hinchas paraguayos, las más populares tienen un costo de G. 50.000 (norte y sur) y las más elevadas, G. 350.000, platea VIP. El interés de la afición deportiva irá aumentando con el correr de las horas y en especial cumplida esta fecha, cuando todo apunte a la Albirroja, que de los tres partidos de este combo, el único que juega en casa es justamente ante la Albiceleste. Después lo hará en el San Carlos de Apoquindo y en el Olímpico de La Paz.El calendario Todos los partidos de la fecha venidera se disputarán el próximo jueves con estos compromisos: Paraguay – Argentina a las 20:00, en el mismo horario en el Parque Central de Montevideo (estadio de Nacional) Uruguay – Colombia, clave por la posición de los dos y atendiendo que los charrúas van sumando, ubicándose en tercera posición, mientras que los cafeteros superaron a Chile rompiendo dos empates seguidos ante Bolivia y Paraguay, respectivamente. Venezuela, prácticamente eliminada, recibirá a Brasil, el de mejor gestión en las Clasificatorias pero que deberá tomar sus precauciones de todas maneras. Ecuador, que entró fuerte trastabillando después, será anfitrión ante Bolivia que quedó con pocas chances. Finalmente, completando la jornada se medirán Perú – Chile, en el clásico del Pacífico, ambos con deudas futbolísticas y quebrados emocionalmente por no llenar las expectativas. Frente a frente Hay acuerdo entre la Conmebol y la UEFA para que se dispute en carácter oficial el juego de los campeones de nuestro continente y el europeo. Argentina vs. Italia chocarán en junio del próximo año en sede a definir, no descartándose sea en un escenario neutro como Estados Unidos, muy propicio para organizar eventos de alta jerarquía. A modo de recordatorio apuntemos que el campeón de América derrotó a Brasil en la final, en tanto que los italianos lo hicieron a través del punto penal frente a Inglaterra. Es posible que en breve se conozcan más detalles de esta nueva cartelera a nivel mundial.