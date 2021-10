El sí, acepto de Francisco y Yennie

La Terraza de lago Ytororó Country Club fue el escenario para que Yennie Achar y Francisco Báez unieran sus vidas ante Dios. La novia lució un vestido de tul bordado de Dress For Me y en las manos portó un ramo de rosas y gypsophilas. Del maquillaje y peinado se encargó el staff de Joseph Century Plaza. Luego de la emotiva ceremonia, amigos y familiares de los nuevos esposos disfrutaron de una fiesta con todas las medias sanitarias, coordinada por Laura Rojas. La decoración fue de Maricel Arévalos Ambientaciones y giró en torno a un jardín de ensueño con flores naturales. La mesa de dulces gourmet y la torta escenográfica fueron de Pam Pam By Pamela Rodríguez, mientras que Capdevila catering se encargó de los bocaditos gourmet y IMG Producciones captó cada momento de la velada con su cámara.