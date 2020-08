El Senasa adjudica consultoría de G. 25.000 millones a ex funcionario

La consultoría forma parte del proyecto de “Construcción de sistemas de agua y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del Paraguay”, cuyo monto total es de USD 60 millones, financiado mediante un préstamo aprobado por Ley 6144 del año 2018, suscrito con el BID por USD 40 millones y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España por USD 20 millones.

El representante del consorcio ganador es Hugo Daniel Rodríguez, ex jefe del Departamento de Finanzas de Senasa entre 1996 y el año 2010, quien, según una auditoria de la Contraloría General de la República, percibió bonificaciones de manera irregular en el año 2009, y posteriormente renunció a la institución.

DENUNCIAS. Según denuncias recibidas, existiría una rosca detrás de esta millonaria licitación, de la cual formarían parte la actual directora general Sara López y el ex funcionario Hugo Rodríguez. También involucran al asesor externo de la Dirección General de Senasa, Alfonso Bogarín, de quien dicen se encarga de elaborar los pliegos de las licitaciones conforme a las indicaciones de López. El mismo formó parte del Comité Evaluador en representación de la Dirección General de Senasa.

Además, dijeron que es llamativo que dentro del convenio de préstamo estaba estipulada la contratación de una firma consultora especializada, y cuestionaron este requisito porque dentro de la propia institución se cuenta con una unidad con funcionarios que podrían hacer ese trabajo a un costo cero para la entidad. Señalan que estos hechos levantan “serias sospechas de un posible direccionamiento con información privilegiada hacia un ex funcionario cercano a López”.

POLÍTICA. En varias reuniones políticas se los vio a López y Rodríguez trabajando para la campaña a la presidencia de Mario Abdo Benítez.

Consultada al respecto, la directora Sara López negó cualquier vínculo. Además señaló que no formó parte del Comité Evaluador de la consultoría y que la adjudicación no tuvo objeción del BID y que no trabaja en política.

Rodríguez, por su parte, aclaró que salió de Senasa para dedicarse a la actividad privada y aseguró que no hubo ningún direccionamiento en la licitación, ya que se trató de un llamado internacional y no hubo quejas. Añadió que no es cercano a la directora general de Senasa, que ya no trabaja en política y que en su momento apoyó a Mario Abdo. Dijo que hay malicia y mentiras tras esta denuncia.

La senadora Esperanza Martínez, al ser consultada sobre el caso de Rodríguez, recordó que el expediente fue derivado a la Fiscalía. Los hechos se dieron cuando la senadora fue ministra de Salud. Mencionó que “la gente suele renunciar para no enfrentar sumarios”.