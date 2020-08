El salario de Jesús

Se extractan frases del papa Francisco sobre la lectura de hoy que nos pueda ser de utilidad para el momento actual: ”El «salario» del cristiano es «asemejarse a Jesús»: No hay una recompensa en dinero o en poder para quien sigue de verdad al Señor, porque el camino es solo el del servicio y en la gratuidad.

Así, pues, «Jesús retomó el discurso y dijo a los discípulos: “¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!”». Y «los discípulos quedaron desconcertados por sus palabras». Pero «Jesús retomó el discurso y les dijo: “Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios”».

Y he aquí el pasaje evangélico de la liturgia, con Pedro que asegura a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Como si dijese: «Y a nosotros, ¿qué? ¿Cuál será nuestro salario? Lo hemos dejado todo». En pocas palabras, «los ricos que no han dejado nada –el joven que no quería dejar sus riquezas– no entrarán en e l reino de Dios, y para nosotros ¿cuál será la ganancia?».

«Son tres cosas, tres escalones, los que nos alejan de Jesús: Las riquezas, la vanidad y el orgullo», afirmó el Papa. «Por ello –explicó– las riquezas son tan peligrosas: Te llevan inmediatamente a la vanidad y te crees importante»; pero «cuando te crees importante, se te sube a la cabeza y te pierdes».

Para el Pontífice «no es algo bueno ver a un cristiano –laico, consagrado, sacerdote, obispo– que quiera las dos cosas: Seguir a Jesús y los bienes, seguir a Jesús y la mundanidad». Es «un contra-testimonio que aleja a la gente de Jesús». Antes de continuar con la celebración de la Eucaristía, el Papa invitó a pensar de nuevo en la pregunta de Pedro: «Lo hemos dejado todo, ¿cómo nos pagarás?». Y a tener bien presente la respuesta de Jesús, porque «el precio que él nos dará será asemejarnos a él: Este será el “salario”». Y «asemejarse a Jesús», concluyó, es un «gran salario».

