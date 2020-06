El sábado 4 serán los primeros amistosos

Según una circular que emitió la APF a los clubes, se permitirán solo dos amistosos previo al reinicio de la competencia, todos con un tiempo menor de 90 minutos, para precautelar la salud de los jugadores.

Los amistosos del sábado 4 serán: San Lorenzo vs. Guaraní en el Estadio Gunther Vogel de San Lorenzo; Cerro Porteño vs. Nacional en La Nueva Olla; Sportivo Luqueño vs. 12 de Octubre en el Feliciano Cáceres de Luque y Libertad vs. Sol de América en el Doctor Nicolás Leoz (todos desde las 08:00).

Para el jueves 9 están previstos los amistosos entre Olimpia vs. San Lorenzo, Libertad vs. River Plate y Sportivo Luqueño vs. Guaraní.