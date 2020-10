El riesgo de contraer trombosis aumenta al tener coronavirus

Entre el 20% y el 43% de las personas en terapia intensiva a causa del Covid-19 pueden tener trombosis y aproximadamente el 60% tiene trombosis en piernas o en vasos grandes del pulmón. La Dra. Lidiane K. Andino Neves, jefa de Servicio de Hematología del IPS, comentó que con la pandemia del Covid se registró un mayor aumento de trombosis en los pacientes internados.

La trombosis es la formación de un coágulo en la circulación en las arterias o venas. Es llamada trombosis venosa profunda (o TVP), porque afecta a las venas profundas de las extremidades, no a las venas superficiales. “Las personas que tuvieron Covid tuvieron más eventos de trombosis, entonces se llegó a la conclusión de que el estado inflamatorio y la infección en los pacientes graves generan más susceptibilidad de padecer esta enfermedad, debido al reposo prolongado. “En las autopsias que se realizaron a personas fallecidas por coronavirus se comprobó que mucha gente moría por embolia a nivel pulmonar, entonces se llegó a la conclusión de que el Covid-19 sí aumenta el riesgo de muerte por trombosis”, sostuvo. PREVENCIÓN “Hoy en día existe un protocolo nacional que recomienda el uso de una medicación que se denomina heparina de bajo peso molecular para prevenir que el paciente que ya está en una situación grave se complique aún más y aumente su riesgo de muerte con una trombosis, entonces cuando el paciente tiene un diagnóstico moderado a grave ya se le aplica la heparina a modo de prevención”, refirió. En cuanto a las personas que ya padezcan de trombosis recomendó extremar los cuidados para no contagiarse por Covid, realizando teleconsultas ante cualquier duda para seguir su tratamiento, ir lo mínimo posible al centro de salud. “Un factor fundamental que debemos tener en cuenta es tener un médico de cabecera, mantener un hábito de vida saludable, practicar actividad física, una buena alimentación, que la persona consulte para controles médicos y no solamente consultar cuando uno se siente enfermo, acotó la doctora. Agregó que la gente va a consultar solo cuando se siente muy enferma y eso está muy mal, porque así llega muy tarde a todos los diagnósticos. “Si nosotros podemos hacer el cambio de chip en la población, se podrá instaurar un tratamiento adecuado y detección de coágulos lo antes posible”, afirmó la profesional. De acuerdo con estimaciones, 1 de cada 4 personas en todo el mundo muere de enfermedades causadas por trombosis.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Lidiane K. Andino Neves,

jefa del Servicio de Hematología del IPS.