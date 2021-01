El renovado Kelito inició las actividades

El lugar elegido por los directivos del Kelito es el complejo Salvador Cabañas, ubicado en la ciudad de Villa Elisa. Jara cuenta con varios de sus ex jugadores en los distintos clubes que le tocó dirigir, entre ellos se puede mencionar a Pablo Zeballos, un referente goleador del fútbol local, y Osmar Molinas, experimentado mediocampista que jugó con Jara en el “12”, Santaní y Capiatá, quienes ya se acoplaron, entre otros más, para engrosar la numerosa plantilla de River, que jugará la Sudamericana. 15 son los refuerzos con los cuenta el club. Igualmente no se descarta la llegada del portero, ex Olimpia, Daniel Azcona, cuyo trámite está encaminado por la dirigencia. Además hay dos juveniles colombianos: Esteban Ruiz (arquero) y Sebastián Macías Correa (volante). Otro arquero que llegó es Gustavo Serdán, ex General.