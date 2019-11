El que no paga no juega en el Kelito

Grave. La Sub 19 debe abonar por los profesores y la cancha.

USD 1.200.000 recibe de la APF cada club de Primera División por los derechos de televisación. Sin embargo, en River Plate se les cobra a los jugadores de las formativas para jugar.

“El que no paga no va más a practicar”, se le escucha decir en una grabación a Alberto Fernández, técnico de la Sub 19 del Kelito. El costo sería de G. 100.000 mensual para ayudar los profesores y G. 5.000 por utilizar la cancha donde entrenan, que es propiedad del Deportivo Pinozá.