El que ladra es compañero

No vienen de la aristocracia, como Flush de Virginia Woolf, ni luchan por sobrevivir en los bosques de Alaska, como Colmillo Blanco de Jack London. No son perros habladores como Berganza y Cipión, de Miguel de Cervantes. Pero cerca. Las perras y los perros no solo son una compañía para el hogar, también trabajan en la estación de bomberos, en las penitenciarías y en la Senad.