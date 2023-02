El primer anillo oficialista se sigue resistiendo al cartismo

Los dardos en principio iban hacia Horacio Cartes, pero la grieta del respeto se descubrió cuando Marito hizo un discurso diciendo que Santiago Peña era un mal candidato, pero que no tenían otra opción más que apoyarlo como parte de la Lista 1.

A su vez, esta mala relación existe solo entre la cúpula, ya que las bases oficialistas ya trabajan con Honor Colorado. Incluso líderes, como el vicepresidente Hugo Velázquez y el ex ministro Arnoldo Wiens, están apoyando a Peña.

CONFLICTO. Esta crisis dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y dentro del movimiento del presidente causa confusión de liderazgo, ya que, recientemente, se firmó un acuerdo de unificación de las dos bancadas coloradas en la Cámara de Diputados, ubicando como líder a la diputada oficialista Jazmín Narváez, mientras arriba, en las cúpulas, se sigue operando contra el cartismo.

Algunos referentes, como Hugo Ramírez, señalaron no estar de acuerdo con trabajar en conjunto con la bancada de Honor Colorado. En tanto que esta forzada unificación pone el desafío a los colorados, al regreso del receso parlamentario, en marzo, de coordinar la unidad sin un liderazgo claro para Fuerza Republicana.

La unificación de las bancadas se dio por una necesidad del cartismo de apuntalar a sus candidatos con miras a abril, pero no se logró atraer a todos.

“Unificar la bancada significa demostrar mayor unidad, generalmente. Pero, en este caso, es un sector que necesita expresar que tiene todo el poder y eso no es real, y tampoco me voy a prestar a ese juego. Unificar no significa que sea vinculante, por más de que algunos colegas prefieren votar en un sentido de manada, nosotros seguimos evaluando cada proyecto en beneficio de la ciudadanía y no con base en intereses sectarios”, aseveró Ramírez.

BLOQUEO. Sobre la sanción de Estados Unidos a Horacio Cartes, Fuerza Republicana solicitó incluso una sesión de urgencia de la Junta de Gobierno para analizar las implicancias, alegando que se corre el riesgo de dejar al partido sin financiamiento para su campaña.

Luego de este reclamo, se anunció desde Honor Colorado, como respuesta, que habrá una reunión de la comisión ejecutiva y luego de la Junta de Gobierno, aunque sin adelantar temas.