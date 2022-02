El PPQ teme que eventual reemplazo sea afín a Gobierno

El senador del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, se mostró en contra de prestarse a la interna colorada en torno a la intención de juicio político a la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, a quien criticó pero consideró necesario que si se busca su reemplazo se haga con reglas claras y con reales intenciones de cambio y no para “cambiar seis por media docena”. Esto ante rumores de que el propio vicepresidente Hugo Velázquez estaría negociando tener alguien afín al frente del Ministerio Público.

“Sobre el papel de ella se generó expectativas pero con ciertos grupos políticos empresariales no se vio ninguna investigación y también se vio influencia política, en particular Honor Colorado, con muchos miembros de sus filas, Fiscalía no actuó y el caso más reciente es sobre el movimiento de dinero de Horacio Cartes”, dijo.