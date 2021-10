El Poder Judicial no traba lucha anticontrabando, asegura Otazú

El fiscal Paredes había dicho que “el único Juzgado Penal que atiende temas de contrabando está en Asunción, cuando el flagelo se produce también en otras ciudades fronterizas”.

Con respecto a eso, el juez Otazú mencionó que la Ley 6379/19 especifica que los Juzgados Especializados en Delitos Económicos tendrán competencia en delitos de contrabando, cuando el valor supere los 5.500 jornales.

Analizó que, haciendo un cálculo estimativo, se habla de unos USD 450 millones el valor del contrabando para que los Juzgados de Asunción del fuero especializado puedan tomar el caso.

Sin embargo, sostuvo que si el Ministerio Público o la Policía manejan el monto primario, ya sea 5.500 jornales, el juez de la localidad también tiene competencia para otorgar la orden de allanamiento.

ALLANAMIENTOS. Según el fiscal, muchas veces los jueces rechazan pedidos de allanamientos. Otazú, por su parte, explicó que en ocasiones, cuando fiscales solicitan una orden, piden ingresar a un local a buscar mercaderías presuntamente de contrabando, y que la ley dice que en el pedido se debe precisar exactamente qué se va a buscar.

“Si no se especifica, no se debe otorgar. No podemos dar una orden de allanamiento genérico”, aclaró.

Sostuvo además, que desde el Poder Judicial no se traba esta lucha. “Al contrario, siempre se han librado la orden de allanamiento si están en condiciones”, finalizó.



