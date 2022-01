El PLRA sigue sin expulsar de sus registros a supuestos narcos

Si bien el PLRA, a través de los principales líderes, se ha pronunciado y ha manifestado la gravedad de los ilícitos a los que se exponen tanto Balbuena como Acevedo -ex director del Penal de Tacumbú y miembro del directorio por el sector llanista- la burocracia y el desinterés hacen que hasta ahora sigan siendo miembros activos del partido.

Incluso, el mismo Efraín Alegre había reconocido que ya habían detectado que las mafias también se infiltraron dentro del ámbito partidario.

De acuerdo a la apoderada general del partido, Marlene Orué, ambos procesados deben ser separados de inmediato del partido a través del Tribunal de Conducta de acuerdo al estatuto partidario.

No obstante, en la práctica dicho Tribunal de Conducta es una instancia política que se rige por orden de los principales líderes y hoy en día pese a estar constituido, su funcionamiento tropieza con que los miembros no realizan reuniones y ni siquiera se sabe si actuarán de oficio en este casos. El partido tampoco toma con interés el asunto y no convoca a su Directorio para tratar el tema.

Ámbito penal. Pero solo en el ámbito político se observa la inacción del PLRA ya que el organismo político sí está colaborando con el Ministerio Público para la investigación tanto de Balbuena como de Acevedo.

En ese sentido, a través de la apoderada, el PLRA provee documentos que podrían implicar que ambos incurrieron en la actividad ilícita infiltrándose incluso en la campaña interna partidaria.

Uno de los elementos proveídos a la fiscalía es la factura emitida para el partido y que lleva la firma de Fabián Balbuena. La documentación fue presentada en la última campaña para las municipales por Julio Acevedo. El documento asciende a la suma de G. 27 millones.

La factura proviene “Justo de los dos que están siendo procesados (por narcotráfico). Todo esto es un peligro y ante la desconfianza decidimos hacer la denuncia correspondiente, por eso pusimos a disposición la factura que presentó Julio Acevedo”, dijo Orué a Radio Monumental.

Además, consideró que “corresponde una investigación al respecto, no sabemos en qué puede derivar. Pero, el problema real es que el narcotráfico permea todos los partidos, entonces evitando esto ya alertamos a la Fiscalía”, sostuvo Marlene Orué.

Tramitación. Explicó que el directorio del PLRA aún no se expidió al respecto, pero no descartó que se tomen las medidas correspondientes. En el PLRA se presume que Julio Acevedo y Fernando Balbuena habrían usado al partido en las elecciones municipales para lavar dinero.