“El plantel es muy competitivo”

Sobre el mismo punto añadió además que “somos un equipo que sigue creciendo, tenemos mucha gente que necesita jugar”.

Consultado sobre la magnífica definición (segundo gol) en el duelo ante los académicos, dijo: “Fue un lindo gol, soy de hacer otro tipo de goles. Pero ayer en los espacios pudimos aprovechar para la velocidad de nuestros jugadores”.

Roque no se había percatado de un detalle particular en el partido y compartió su asombro después de que Óscar Cardozo lo haya mencionado: “Tacuara me dijo ayer; no me había percatado que los que marcamos los goles fuimos los de la camada de Sudáfrica”.

EL EMPERADOR. Santa Cruz no dejó pasar el momento para recordar a un compañero en la Selección y en Olimpia. “Estoy muy contento con Julio Cáceres (DT Olimpia); se lo ve muy aplomado, es un amigo de muchos años; antes de debutar en Primera ya nos conocíamos”.



Enciso le pidió disculpas a Caballero

La Joya del Repollero, Julio Enciso, manifestó una reacción negativa en un momento del partido (vs. Nacional) ante la falta de devolución del balón por parte de Hernesto Caballero. Enciso, en diálogo con , dijo: “Muchos van a pensar que soy sobrador y reaccioné mal con mi compañero, pero no es así, ya le pedí disculpas por mi reacción”.



83

goles anotó Roque Santa Cruz en el fútbol paraguayo. Dos tantos con Libertad en seis partidos jugados.



40

años cumplidos tiene Roque Santa Cruz. Debutó en 1997 en Olimpia, a los 15 años, con Luis Cubilla como DT.