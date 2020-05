El plan de reactivación propone la reconversión comercial de la frontera

El plan de reactivación que está siendo ajustado en el Equipo Económico Nacional (EEN) y que pretende impulsar una recuperación desde el segundo semestre del año no convence a los comerciantes de frontera, quienes no ven salidas a la crisis originada a partir del coronavirus y llaman a un diálogo.

Las estrategias que está apuntando el Gobierno y que fueron compartidas a empresarios de Alto Paraná e Itapúa no atacan el problema de fondo para los gremios de frontera, que es la falta de un modelo económico bien claro y que garantice sostenibilidad en el tiempo. La principal demanda en estos momentos de los empresarios del Este es la reapertura de la frontera con Foz de Yguazú, pedido que no es factible debido a la grave situación sanitaria del Brasil. El viceministro de Economía y secretario del EEN, Humberto Colmán, discrepó con el sector comercial y afirmó que la crisis que soportan los negocios limítrofes, especialmente en Ciudad del Este, es un problema derivado del modelo comercial de la región, que se va agotando. En ese sentido, enfatizó que el plan de reactivación busca una reconversión comercial y productiva de la zona, con estrategias que se basan principalmente en dos ejes: renovación de la infraestructura y comercio electrónico. Con respecto al primero, explicó que la idea es mejorar la estructura actual y los servicios para que la gente ya no solamente vaya a las fronteras para comprar productos a menores precios, sino que aproveche los atractivos para pasar el día. Esto, además, trae consigo más movimiento para otros sectores como la hotelería y los restaurantes. Con relación al comercio electrónico, detalló que se busca promover plataformas digitales para facilitar las transacciones con nuevos planes promocionales y facilidades de compra. Señaló que hoy existe un temor generalizado para las compras presenciales, por lo que es fundamental ofrecer alternativas al cliente para aumentar el consumo. Agregó que también se contempla una disminución de tasas que se pagan para la importación, con el fin de abaratar los precios de los productos. “Hay que recordar que desde antes de la pandemia ya había una perspectiva no favorable para el comercio de triangulación. Con el plan de reactivación lo que buscamos es un nuevo modelo que permita mejorar el comercio y mantener los empleos”, expresó Colmán. Dijo que es difícil medir la cantidad de dinero que se inyectará para revivir al comercio de frontera dentro del plan de reactivación. Recalcó que, además de los ejes ya anunciados, se deben contabilizar las obras viales que llevará adelante el MOPC en varias zonas aledañas, lo que no solamente genera mano de obra, sino que tiene un efecto multiplicador. “Además están las políticas sociales que vamos a llevar adelante. El Pytyvõ (subsidio a trabajadores informales), por ejemplo, llegó en esta primera etapa a 170.000 personas en Alto Paraná, y ese programa va a seguir”, manifestó. Impuestos. Para el viceministro de Tributación, Óscar Orué, es fundamental modificar las tasas que actualmente cobran entidades como la Dinac o Puertos para la importación, atendiendo su impacto en el costo final de los productos ofertados. Dijo que, como los impuestos internos ya son muy bajos en comparación a la región y llegan a apenas el 1% en las zonas limítrofes, no existe margen para una disminución menor. “Los impuestos que se pagan hoy ya son de por sí bajos, si se compara con el Mercosur. Pero sí hay otras tasas que se cobran por peso o por retenciones que vemos que no tienen mucho sentido y que terminan por encarecer los costos a los consumidores”, refirió Orué. Embed



El EEN trabaja en los ajustes finales al plan

El Equipo Económico dio la semana pasada luz verde al plan de reactivación que fue ideado por el Ministerio de Hacienda.

El planteamiento del Gobierno contempla una inyección de entre USD 2.000 y USD 2.500 millones para la recuperación de una economía en coma mediante la inversión pública, nuevas líneas de financiamiento y ampliación de programas de asistencia, entre otros (ver infografía).

En cuanto a las mejoras institucionales, el EEN acordó pedir apoyo al Congreso con la aprobación de la Ley de Insolvencias, la Ley de Garantías Mobiliarias, y el proyecto que contempla ajustes a la carta orgánica de la AFD. Asimismo, encargó ciertos ajustes a los técnicos de Hacienda, así como la definición de aspectos prácticos de su implementación, la precisión de las etapas de ejecución, las acciones que requerirán cambios legales, así como el mecanismo de rendición de cuentas.

Hacienda informó que se prevé una reunión final la semana entrante para cerrar el plan.



“Las medidas no son suficientes para los desafíos que estamos enfrentando actualmente”

Said Taigen, directivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, recalcó que los gremios comerciales de la frontera no están satisfechos con el plan de reactivación.

El empresario indicó que recibieron de las autoridades del Gobierno el borrador de las medidas de recuperación y que respondieron con unas sugerencias que creen convenientes, pero ya no recibieron una respuesta, por lo que insistieron en abrir una mesa de diálogo para implementar medidas efectivas.

En ese sentido, para el directivo de la Cámara la solución pasa por tomar medidas claras y amplias considerando la competencia a la que se enfrenta el sector con las tiendas francas que existen en el lado brasilero.

“Eso representa una amenaza directa para nosotros. El plan de reactivación contempla medidas que no son suficientes para los desafíos que estamos enfrentando actualmente”, expresó.

“Entonces, pedimos reducción de impuestos al 4%, la liberación de la lista de excepciones del Régimen del Turismo de acuerdo con los demás países del Mercosur, y principalmente, lo que necesitamos es un modelo económico bien claro, lo que implica una adaptación de las tiendas francas en el comercio de frontera”, acotó Taigen.

Finalmente, recordó que el comercio de triangulación mueve miles de millones de dólares y que si no se escucha al sector empresarial, están en riesgo miles de empleos y una paralización importante en la economía. “Eso también quiere decir menos ingresos para el Fisco”, refirió.