Sentada en un amplio escritorio, con imágenes del Sagrado Corazón de María y de la Madre del Buen Consejo, como cubriéndole la espalda, recibe Cecilia Pérez a un equipo de ÚH. Mientras da el saludo de cortesía, revisa su teléfono celular, da algunas recomendaciones y luego se dispone a repasar su primer mes al frente del Ministerio de Justicia, en plena crisis penitenciaria. –A poco tiempo de haber asumido como ministra, ya recibió una amenaza de grupos criminales en la cárcel de Concepción... –Nosotros consideramos eso una amenaza velada.

Ellos (los grupos criminales) saben que yo conozco el sistema. Siempre el ministro de Justicia le molesta a alguien, si no molesta a nadie, deberíamos de estar preocupados. –¿Cambió en algo su vida luego de este hecho?Sabía que iba a ser así, pero también es parte de la propaganda que ellos (los grupos criminales) hacen, atacar a la persona que está en el cargo. El peor enemigo de la reforma penitenciaria es el sistema existente. Y si uno busca reformar para mejorar, toca los intereses de demasiados grupos. –¿El clan Rotela y el Primer Comando Capital serían los grupos más poderosos actualmente en las cárceles?–Todos los grupos son una amenaza. Los enfrentamientos son plus, un elemento más. Si el clan Rotela, o el PCC, o el Comando Vermelho es un tema, pero si se enfrentan es otro problema. –¿Por qué se da el crecimiento del clan Rotela?–El clan Rotela es un fenómeno nacional que se fortaleció con la aparición de un grupo contrario (El Primer Comando Capital).

Si eso no pasaba, no hubieran sido tan fuertes. –¿Se podría determinar cuántos son?–No podríamos afirmar cuantos son los Rotela, pero son paraguayos y no necesitan de ninguna iniciación. También hay un componente de nacionalismo. –¿Qué se puede hacer para combatir a estos grupos?–El Estado tiene que hacer un trabajo para cubrir las necesidades que presenta el sistema porque eso es lo que da herramientas a los grupos para ganar adeptos. –¿Cuáles serían los principales desafíos?–Si tenemos a los internos en malas condiciones de habitabilidad, con nulo acceso a la salud, con mala alimentación, los servimos en bandeja para que ellos suplan el rol del Estado y con esa excusa llevarlos en sus grupos y convertirlos en soldados.–Hace unos días, denunciaron que el Primer Comando Capital ofreció 80 mil dólares para sobornar a funcionarios en la cárcel de Pedro Juan Caballero...

–Eso ya fue una respuesta a lo realizado luego de la ley de emergencia penitenciaria; rodeamos los penales con policías y militares. Para escaparse van a tener que lograr la complicidad de los funcionarios. Cualquier logística para romper con esa barrera, es dinero. Ellos no tienen escrúpulos.–¿Cómo encara su administración la desigualdad en los centros penitenciarios? Mientras muchos de los internos viven en condiciones deplorables, otros pasan sus días en cómodas habitaciones, conocidas como celdas vip...–Privilegios no vamos a tolerar. Lo ideal sería que todos vivan en celdas vip, porque perdieron su libertad y no otros derechos. Pero privilegios y diferencias notorias siempre son signos de corrupción en un sistema tan contaminado.

–Ya se dieron a conocer desmantelamientos de ese tipo de celdas en Tacumbú, en el sector donde está recluido Cucho Cabaña y también en el Buen Pastor. ¿Se van a descubrir más?–Les avisé a los directores de las penitenciarías que si Inspectoría encuentra celdas vip, se interviene y si no quieren perder sus cargos, que no tengan. LA OTRA CARAPara la ministra, existen dos caras en el sistema penitenciario. Una, es -según su óptica- la que asusta, la de terror, de la corrupción hacinamiento, privilegios. La otra es de las personas que producen y quieren reinsertarse. en la sociedad. Actualmente, de las 15.500 personas privadas, de libertad, alrededor de 4.600 trabajan en algunos de los programas establecidos y que según ella, son uno de los pilares para combatir el avance de los referentes del crimen organizado en los penales. –¿Cómo planea su administración reinsertar en la sociedad a las personas privadas de libertad?–Estamos trabajando en un proyecto para un modelo de reinserción, mejorando lo que hay hoy.

–¿Se puede saber hoy en día qué cantidad de dinero se mueve en la producción de internos desde las cárceles?–Es muy difícil saber eso. Siempre hay un intermediario. A medida que los internos tengan su propia factura y su propio RUC, vamos a ver cuánto producen, para precautelar, que se respete el derecho que tienen de que su producto tenga el valor de su producción y no que valga menos porque viene del penal. –¿Es posible salir con un oficio de los penales?–El trabajo es una terapia ocupacional pero también les da ingresos. Nosotros fomentamos el trabajo productivo de termos, guampas, artesanías. Hay empresas que hacen maquilas: Se traen prendas cortadas, y los internos cosen, etiquetan, planchan y entregan terminadas. –Este sería el camino, entonces...Estamos trabando en promover esa producción. De ese modo, cuando salgan en libertad, no van a depender que alguien les tenga compasión para contratarles. Además, el trabajo penitenciario tiene un componente de autoestima importante. Cuando ve que hay mayor producción y el trabajo se valora, le eleva su