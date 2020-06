El patrimonio de Jiménez Gaona aparece con ceros

En la declaración jurada del ministro de Obras Públicas de la era Cartes, Ramón Jiménez Gaona, no se encuentran expuestos sus bienes, cuentas bancarias ni sus pasivos.

En el documento solamente consignó que sus ingresos mensuales eran de G. 67.377.420 y sus egresos mensuales llegaban a G. 26 millones.

El ex ministro señaló que presentó su declaración jurada vía escribanía en agosto de 2013. Agregó que el documento disponible fue generado en forma automática por la Contraloría para quienes utilizan ese modo de declaración. “Yo presenté mi declaración jurada cuando me fue solicitada para el examen de correspondencia que me fue realizado el año pasado”, señaló. Indicó que ese examen de correspondencia fue aprobado por la Contraloría el 19 de julio de 2019.

El ex ministro sostuvo en los medios de Horacio Cartes que declaró un patrimonio neto de G. 15.656 millones al momento de asumir el cargo y que se sustenta en acciones en la empresa Bricapar SAE e inmuebles por G. 6.216 millones distribuidos en el Departamento Central.

En la declaración jurada disponible, como remuneración mensual indicó que percibía G. 22.377.420 y como otros ingresos colocó la cifra de G. 45 millones, sin mencionar de dónde proviene esa suma. En cuanto a alimentación, refirió que gasta G. 10 millones al mes y la misma suma en educación. Por personal doméstico consignó la cifra de G. 5 millones y G. 4 millones por servicios básicos. Jiménez Gaona es uno de los ministros más cuestionados del Gobierno de Cartes debido al fallido proyecto del Metrobús.