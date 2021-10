“El Partido Colorado les va a exigir a los demás partidos que se fortalezcan”

El economista y ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, se apresta nuevamente a ser candidato de Horacio Cartes a la presidencia de la República. Evaluó los resultados de los comicios municipales que dieron buenos resultados a la ANR, a excepción de dos ciudades claves como Ciudad del Este y Encarnación. Le parece correcto que el Tribunal de Conducta evalúe los casos que ameritan expulsión por traición y afirma que respaldó a Rubén González Chaves, hijo del ex senador Óscar González Daher, de la misma manera en que respaldó a todos los demás candidatos habilitados.

–¿Cuál es la evaluación que hacen al interior de Honor Colorado sobre las elecciones municipales?

–En el análisis cuantitativo podemos decir que el Partido Colorado aumentó las intendencias a su favor. Se ganó en 163 y en el 2015 se ganaron en 145. En el balance cualitativo, también estamos muy contentos porque se dio una renovación del partido con candidatos jóvenes. El sistema de voto preferencial es un éxito que mejoró la oferta electoral. Obviamente, creo que el no haber podido recuperar Encarnación y Ciudad del Este, son unas llamadas de atención.

–¿Qué pasó en Encarnación y Ciudad del Este?

–Se perdió por una combinación de factores. Hay problemas de la dirigencia local. En esos dos distritos el Partido Colorado tiene mayoría de afiliados, pero claramente los colorados no salieron a trabajar por los candidatos colorados.

–Se cuestionó mucho la elección de Ulises Quintana, como candidato a intendente de CDE, ya que está procesado...

–Todo forma parte de la derrota. Cuando hay una serie de factores que hicieron posible un resultado, no se descarta nada. El proceso judicial sigue abierto, acá no hay una sentencia, El electorado de CDE lo eligió, surgió de unas internas partidarias. No podemos desconocer que los ataques, la campaña mediática en su contra le pudo haber afectado, pero claramente no es solamente eso. Hay desavenencias al interior del Partido Colorado de las cuales yo puedo hablar también en carne propia, porque en el 2017, cuando fui candidato, perdí en Alto Paraná por disputas en el movimiento, porque había varias listas de candidatos a diputados y gobernadores. La pelea interna no terminó y 4 años después sigue afectando. Hay que destacar que fuera del área metropolitana de Alto Paraná hubo victorias tremendas como en Naranjal y Santa Rita.

–Justamente el Tribunal de Conducta va a analizar varias denuncias sobre traiciones.

–Con muy buen tino, el presidente del partido (Alliana) ha anunciado que el Tribunal de Conducta va a investigar las traiciones de los afiliados colorados que trabajaron en contra.

–Hubo denuncias de fraudes, de compras de votos y otros vicios contra dirigentes de la ANR.

–Las denuncias en cuanto a la compra de votos, adulteración de máquinas, están en el ámbito de la Justicia Electoral. En las mesas existe un control cruzado tremendo, es difícil realmente que haya una incidencia si están los miembros de todos los partidos políticos controlando cada uno de los votos. Efectivamente hay problemas y la Justicia Electoral está dictaminando sobre varios casos donde no había actas o los sobres estaban abiertos.

–El sistema de elección de candidatos a concejales recibió muchas críticas.

–Teníamos todos la gran incógnita de cómo se podría dar este sistema de desbloqueo con el voto preferencial. Acá se deben mostrar los grandes logros que permitió este sistema, jóvenes de diferentes extracciones pudieron acceder a cargos de la junta departamental, que con el sistema anterior iba a ser imposible.

–Durante la campaña se lo vio con Rubén González Chaves, el hijo de Óscar González Daher, que al igual que su padre, tiene una sentencia. ¿Qué opina de él?

–Yo fui a apoyarle así como lo hice en 261 distritos a nivel nacional. En el caso de Luque, lo hice con los doce candidatos a concejales. Uno de ellos es la persona que vos mencionás. Tiene un proceso judicial encima, hay una sentencia que obviamente está siendo apelada. La Justicia Electoral entiende que mientras la sentencia no quede firme , él puede ser partícipe de los procesos electorales. Mi consideración no es una consideración particular sobre él. Mi apreciación y mi apoyo ha sido sobre todos los candidatos que han sido elegidos legalmente y que son legítimamente autorizados a participar y que estuvieron en las urnas para ser una opción el día domingo.

–Es decir, ¿para Ud. es correcto que un candidato con una condena encima haya resultado electo como concejal?

–Mi apreciación, como lo ha sido en el pasado sobre su padre, el ex senador Óscar González Daher, es que todos aquellos que tengan cuentas con la Justicia tienen que rendirlas con la Justicia y obviamente si la Justicia decide que esas personas tienen que ser sancionadas, pues la Justicia Electoral no le permitirá participar.

–¿Cómo se plantea el 2023 luego de las municipales para la ANR y la oposición?

–Yo veo un Partido Colorado que se ha fortalecido, un partido que se ha adaptado a los nuevos tiempos. Creo que el Partido Colorado les va a ser bastante difícil a los otros partidos o les va a exigir que se fortalezcan. Este fortalecimiento del Partido Colorado es una buena señal para el Paraguay y sin inmiscuirme en los otros partidos, necesitamos que todos los partidos se fortalezcan. Esta situación en la que estamos nosotros les va a ayudar a que se replanteen a ver cómo mejorar, revisar lo que se hizo bien y mal.

–¿Qué puede decir acerca de su posible candidatura a la presidencia en el 2023?

–La opción sigue firme como a lo largo de los últimos años. Terminado el proceso municipal, esto ya cobra otra dinámica y desde el movimiento se ha dicho la posibilidad de que yo esté en una chapa con Pedro Alliana, una posibilidad muy cierta.

–En relación a Hugo Velázquez, ¿cómo se encuentra esta posibilidad

–Nos anticipamos a Hugo Velázquez. Yo nunca descarté la posibilidad y desde que Horacio Cartes mencionó la dupla en una entrevista, esto cobró más fuerza. Hugo está tratando de consolidarse como el candidato de Mario Abdo Benítez y me parece bien, porque dentro del oficialismo no están tan seguros si él va a ser el candidato.

–Primeramente se jugarán las internas partidarias. ¿Podría ser Horacio Cartes el candidato a presidir la ANR?

–Ha sido un pedido de varios dirigentes y Horacio ha dicho que está dispuesto. Si hace falta que haga un trabajo partidario desde la ANR, lo hará. Aunque él no necesita un cargo.



