El paraguayo casi idéntico a El Profesor de La Casa de Papel

Joshua Hansen es licenciado en Administración de Empresas, carrera que culminó en 2015. Sin embargo, desde pequeño sintió pasión por la música, que con el transcurrir de los años se convirtió en su principal pasatiempo.

La Escuela Musical Hansen es producto de la combinación entre pasión y profesión. Joshua imparte clases desde su casa, pero tiene más estudiantes a domicilio porque "son pocos los profesores que van hasta la casa de sus alumnos", refirió el joven a Última Hora.

"Cuando vi por primera vez el banner de La Casa de Papel, me pareció una estupidez", recordó Joshua entre risas. "A mí no me gustaba tanto ver series porque hay que invertir mucho tiempo. Por eso tampoco veo fútbol, ¡son dos horas!", comentó.

Un día fue a tocar el piano en una peña entre amigos, cuando uno de ellos le dijo: "¿Qué pio lo que venís a hacer? Te hacés pasar por un pianista cualquiera cuando sos un ladrón internacional. Toda la Interpol te está buscando".

"No tenía idea a qué se refería", cuenta Joshua, que desde ese momento se puso a buscar las fotos del actor en internet. "Cuando vi al actor, me di cuenta de que me parecía un poco, principalmente en la boca y en la ceja".

"Lo primero que se fijan los identificadores de rostros son las cejas", asevera el joven, que también recurrió a su familia para saber cuánta similitud le encontraban con el actor. "Todos me dijeron que me parecía, entonces a partir de ahí me puse a ver la serie con mi hermana".

Con la mente emprendedora de un licenciado en Administración, Joshua vio una gran oportunidad para sacar provecho de su semejanza con el actor. "Tenía facciones parecidas. La barba también ayuda, pero me faltaba el anteojo y el cabello largo", detalló.

Joshua se puso en campaña; se dejó crecer el cabello y, si bien ya usaba lentes, mediante una compra online consiguió los mismos que utiliza el personaje de la serie. Después de un tiempo, su inversión comenzó a dar resultados, pues llegaron invitaciones para presentarse en restaurantes como El Profesor.

"Hago un show de 15 minutos vestido como El Profesor. Hablo como él, canto Bella Ciao y My Life Is Going On (canciones de la serie), y al final me saco fotos con la gente", cuenta el imitador.

My Life Is Going On es el tema que suena en la introducción antes de cada capítulo. Es interpretado por la cantante española Cecilia Krull, quien reposteó un video que Joshua subió al Instagram tocando la canción con una guitarra.

No obstante, comenzó a ganar más seguidores gracias a una publicación en Twitter. En ese tiempo también era muver, y unos pasajeros le pidieron sacarse una foto. Joshua accedió con la condición de que publicaran la imagen con una frase de la serie. Uno de los pasajeros aceptó la sugerencia y obtuvo más de 900 retweets.

Embed ¡No puede ser! ¿Quién es? ¿Alguien le conoce? ¿Saben como ubicarle? https://t.co/1Rl7XiGZZ0 — Santiago González (@Santula) January 2, 2019

Según manifestó, no le molesta que en la calle le pidan sacarse fotos. "Me doy cuenta de que la mayoría me fotografía desde lejos nomás. Yo no tengo drama. Soy una persona muy sociable y me divierte, así que no sean tímidos", aseguró.

Este año a Joshua le bloquearon su anterior cuenta en Instagram por usurpación de identidad. "En ese perfil alcancé 13.000 seguidores, y decía claramente que era un imitador. Incluso puse también en inglés para que no haya dudas".

"Nadie puede usurpar la identidad de un personaje ficticio, porque no te van a creer. No es lo mismo que hacerse pasar por un actor para obtener sus beneficios", aclaró. Sin embargo, reconoció que el error fue no haber puesto su nombre verdadero en el perfil.

En ese sentido, pidió disculpas a Carmen García, hermana del actor y seguidora de Joshua. "Le dije que esa cuenta la creé como fan, apoyando el trabajo de su hermano y si él fue quien me denunció, que le haga llegar mis disculpas por el malentendido".

Ahora lo asesora un youtuber paraguayo, conocido como Alex Express, quien tiene más conocimiento en el tema y le consiguió un papel para el comercial de un restaurante argentino, el cual se grabará dentro de dos semanas en el país vecino.

El Profesor.JPG Personificando a El Profesor, Joshua realizó hasta invitaciones para fiestas. Foto: @elprofesorclon.

Hasta el momento, la experiencia más emocionante que tuvo fue cuando Itziar Ituño –la actriz que interpreta a la inspectora Raquel Murillo, una de las protagonistas de la serie– comentó uno de sus videos.

Pero su sueño como imitador es conocer a Álvaro García. "Por lo menos sacarme una foto con él. Si podemos conversar, mejor", revela emocionado, sin dejar de recalcar que sus sueños a nivel personal son otros.

Joshua Hansen es el único imitador paraguayo reconocido por la cuenta @same.de.la.same en Instagram, la cual se dedica a comparar los rostros de artistas con sus dobles más parecidos.

"Creo que, en alguna parte del mundo, todos tenemos a alguien que se nos parece. Yo tuve la suerte de que mi doble está vivo y es famoso", expresó Joshua, que pretende aprovechar el momento y algún día conocer a su sosia.