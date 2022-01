El Papa ruega por paz en Ucrania: “Por favor, nunca más la guerra”

Rechaza pedido de Rusia. Estados Unidos se negó a excluir la posibilidad de que Ucrania adhiera a la OTAN, como solicitó Rusia, pero ofreció lo que considera una vía diplomática seria para resolver la crisis en su respuesta escrita a las solicitudes de Moscú. La misiva entregada a Rusia el miércoles ofrece un canal diplomático serio si Rusia lo desea, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y dijo que estaba listo para hablar con su homólogo ruso Sergei Lavrov en los próximos días. “Hemos dejado claro que hay principios básicos que estamos determinados a mantener y defender, incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y el derecho de los Estados a elegir sus propias disposiciones de seguridad y alianzas”, afirmó el secretario de Estado estadounidense a la prensa.

advierte a Occidente. Rusia advirtió de que no se quedará de brazos cruzados ante las acciones de Occidente, en una semana clave para evitar una mayor escalada en la tensión por Ucrania en la que Moscú espera una respuesta constructiva a sus propuestas para crear un nuevo modelo de seguridad en Europa. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, subrayó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una intervención en la Duma del Estado, la Cámara baja del Parlamento ruso. Lavrov aseguró que Moscú no dudará en tomar medidas de respuesta si Occidente trata de evitar una respuesta concreta a las demandas rusas a través de discusiones interminables. “Si no hay una respuesta constructiva, y Occidente continúa su 'curso agresivo', tal y como dijo el presidente (Vladímir Putin), tomaremos las respectivas medidas de respuesta”, agregó, sin revelar cuáles.

blinken replica a rusia. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, señaló que ahora corresponde a Rusia decidir si quiere seguir por el camino de la confrontación o la diplomacia, tras haber enviado una carta de respuesta a las garantías exigidas por Moscú. “Preferimos la diplomacia y estamos preparados para avanzar donde hay posibilidades de comunicación”, señaló el titular de Exteriores estadounidense en una rueda de prensa en el Departamento de Estado. Blinken indicó que no hará público el contenido de la carta y afirmó que espera que Rusia haga lo propio. A juicio del jefe de la diplomacia estadounidense, la misiva establece una serio camino diplomático, si Rusia lo decide.