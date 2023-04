El papa Francisco retoma su agenda

En su discurso del lunes también recordó que “no hay que olvidar que también cotizan al sistema de pensiones los trabajadores extranjeros que aún no tienen la ciudadanía italiana” y agregó: “Sería una buena señal poder expresarles gratitud por lo que hacen”.

El Papa hizo tres llamamientos al mundo del trabajo: El primero fue el decir no al trabajo en negro porque “en un primer momento parece reportar beneficios económicos, pero a distancia no permite a las familias cotizar y acceder al sistema de pensiones...”. El segundo llamamiento fue el de no abusar del trabajo precario, “que repercute en las opciones vitales de los jóvenes y a veces les obliga a trabajar incluso cuando les fallan las fuerzas... Por último llamó a que haya un trabajo digno, “que es siempre libre, creativo, participativo y solidario”. EFE