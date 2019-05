El pan y la guarania, obra para rendir tributo al maestro Flores

El unipersonal teatral, escrito e interpretado por el escritor y cantautor Mario Casartelli, subirá a escena para todo público, el jueves 23 y viernes 24, a las 20.00, en la sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). Entrada: G. 50.000.

Homenaje. La puesta cuenta con doce actos que transcurren entre el pequeño cuarto del músico y la plaza Lavalle.

“Trabajé ocho meses intensos, tanto en la escritura de la obra como en la concepción escénica y musical, tratando de presentar con la mayor fidelidad posible la personalidad artística, política y humana de José A. Flores. Y quiero que la misma sea, aparte de lo que en términos artísticos pueda lograr, una obra didáctica, que brinde respuestas a muchas preguntas que la gente, sobre todo los jóvenes, se hacen en torno a su vida”, señala Casartelli.

En la obra, el maestro Flores hace un recuento de su vida, dos meses antes de morir y entabla un diálogo con San La Muerte, a quien le advierte que no lo llevará mientras no consiga componer la guarania La noche antes, que quiere dedicar a la tragedia final en la Guerra Guasu. La tensión es esa, no logra concebirla en Buenos Aires y tiene la certeza de que solo instalado en Cerro Corá, frente al río Aquidabán, lo logrará. Pero el tirano Alfredo Stroessner no le permite ingresar al Paraguay.

También se rememoran pasajes de su infancia y de su adolescencia. “Pretendo que con acciones teatrales pueda transmitir el contexto de su infancia, su adolescencia, su formación musical y los pasos que fue dando hasta llegar a la guarania. Y, ya que todo se inicia dos meses antes de su muerte, su edad adulta, con todos los avatares del exilio y la sensación de cercanía de la muerte”, agrega el artista.

“El espectáculo dura una hora y veinte minutos. Y, aparte de lo artístico y estético, es una pieza didáctica, con suma fidelidad a la vida del maestro”, explica Casartelli.

Datos útiles

Obra: Unipersonal teatral El pan y la guarania.

Autor e interprete: Mario Casartelli.

Preestreno: Sábado 18, a las 20.00, en el Ateneo Paraguayo (ex Instituto Paraguayo y Gimnasio Paraguayo).

Acceso: Con invitaciones,

Estreno: Jueves 23 y viernes 24, en la sala Ruy Díaz de Guzmán de Manzana de la Rivera (Benjamín Constant casi Ayolas).

Entrada: G. 50.000.