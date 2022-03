El Nacional de Salón arranca en Ñemby

En el segundo duelo, el local José Meza venció con autoridad por 5 a 2 a Remansito de Ciudad del Este.

En el último choque, Simón Bolívar y 29 de Setiembre empataron 3 a 3 en choque de capitalinos.

Hoy la ronda tiene la siguiente cartelera: 29 de Setiembre vs. Remansito (18:00), Simón Bolívar vs. Victoria de Puerto Casado (20:00) y José Meza vs. AJBL de Caacupé (22:00).