El mundo despide a Federer

“Ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido”, expresó el hoy ex jugador entre lágrimas que se extendieron durante toda la ceremonia.

Finalmente, el ganador de 20 Grand Slam cerró: “Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba”.