El miércoles pedirán la expulsión de María Bajac

Los senadores fueron puestos formalmente al tanto del desafuero que obra en contra de la parlamentaria, cuya decisión favorable incidirá para que la Justicia pueda iniciar la investigación.

La medida judicial contra la senadora del PLRA fue comunicada el lunes y fue recepcionada en mesa de entrada. La solicitud de desafuero fue dictada por la jueza penal de Garantías N° 06 de la capital, Teresita Sánchez. Cabe relatar que hay ya una mayoría que otorgaría el desafuero e, incluso, pendiente de un pedido de pérdida de investidura para remover a Bajac.

El propio titular del Congreso, que integra la bancada liberal junto a Bajac, dijo que apoyaría la pérdida de investidura de su colega si esta no termina por renunciar. Lejos de considerar la renuncia, Bajac no hizo mea culpa y se defendió vía redes sociales, único medio por el que se comunica puesto que no habla con sus colegas, y ayer tampoco fue parte del encuentro virtual.

Alega que comunicó por escrito ambos viajes, tanto a Perú como a Guatemala al titular del Congreso, pero que a Guatemala no ingresó como estaba previsto, por lo que devolvió la totalidad del viático. Desmintió también tener coronavirus, como lo confirmó el Ministerio de Salud Pública.

Antes del inicio de la reunión informativa, se dio aviso de que el encuentro virtual sería transmitido por redes sociales y TV Cámara, lo cual no se dio por problemas técnicos. Otro tema a ser abordado en la sesión extra convocada es el debate sobre la reforma estructural del Estado.