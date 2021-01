El mercado pos-Covid será ultracompetitivo

Después que concluyan las distintas etapas del drama Covid, dejará un mercado muy diferente. Las empresas que sobrevivan estarán hambrientas por nuevos negocios para recobrar el capital que perdieron mientras los consumidores aún no se recuperaron. Los gobiernos estarán ansiosos por cobrar más impuestos, pues todos ampliaron su endeudamiento soberano como si no tuviesen consecuencias. La carta blanca que tuvieron para hacer cualquier cosa bajo la justificación que “el compromiso con la vida está por sobre la economía” terminará. Y retornará la “antigua normalidad” donde se volverá a exigir la racionalidad, la lógica del costo/beneficio, que los egresos concuerden con los ingresos, decencia con los proveedores, responsabilidad social empresarial, y demás valores que hacen sustentable a nuestra sociedad. Esta conjunción de duras circunstancias se concretará en una dinámica competitiva tenaz, donde la disputa será por cada guaraní. Existen varias estrategias para enfrentarlo.

Bajar riesgos. Concepto al que no se le daba mucha atención en el anterior escenario de una economía en crecimiento. Seamos consientes o no, todo negocio conlleva siempre riesgos implícitos, pero esa contingencia poco se mencionaba. El análisis de costo/rentabilidad debe incorporar explícitamente un tercer aspecto, que son los factores de riesgo y sus acciones de mitigación. La explicación racional es que todo riesgo que ocurra implicará un gasto no previsto que impactará las debilitadas finanzas de nuestras empresas, con personas demitidas u otros proyectos postergados. Recordemos el adagio “una buena forma de ganar dinero es dejar de perder dinero”. La explicación emocional es que el amor por nuestro negocio siempre minimiza sus riesgos y amplifica sus deseados beneficios. En el fondo, el ser humano es más emocional que racional.

Saber incorporar nuevos talentos. Mucha gente capaz quedó desempleada. El mercado de demisiones y recontrataciones está súper activo. Muchos están incorporando talentos que antes no podían pagar. Pero no hay mérito en negociar a la baja el salario de una persona desempleada. El verdadero desafío consiste en incorporarla exitosamente y que sus destrezas se materialicen en beneficios. Para eso se necesita una gerencia con coraje, carácter y claro propósito constructivo, donde se fomenten la cooperación interna y no la competencia. La verdad es que los funcionarios que no han sido cesados durante la pandemia, no saben lo fría y dura que está la calle. La vivencia que no pasa por la piel y por el hambre no se incorpora. ¡El corporativismo de los antiguos, en el que se protege el status quo, no solo existe en el Estado, existe también las empresas! El ser humano seguirá refractario al cambio aun después de la hecatombe del virus.

Continuar capacitando. Si la inversión en educación es la fórmula de salida de la pobreza de las naciones, ¿porqué sería diferente en las empresas? La información se obsolece, y con ello las personas. Así como un alimento tiene fecha de vencimiento, lo tienen todos los títulos académicos de nuestros colaboradores. El Covid ha hecho que cambios que hubieran llevado 10 años ocurrieron solo en un año. Rápidamente estamos más obsoletos. Si vamos a hacer más con la misma cantidad de gente, solo queda ser más acertivo. Y eso se consigue haciendo un “upgrade” en el cerebro de cada uno. Capacitar es caro, pero equivocarse es aún más caro. Y no nos queda más tiempo ni recursos para tener el mismo índice de error que teníamos antes del Covid.

No nos equivoquemos, el comportamiento humano no ha cambiado. Los principios de una buena gestión tampoco, pero sí cambió el mercado que se volvió mucho más competitivo e imperdonable con los errores.