El melancólico pop británico de Morrissey suena en la Conmebol

Steven Patrick Morrissey, más conocido por su apellido Morrissey y por liderar la mítica banda inglesa The Smiths, regresa en el marco de su tour mundial Low In High School, título que también da nombre a su último disco del 2017 y que presenta en este show.

El vocalista revivirá los éxitos de The Smiths, como How Soon Is Now?, Bigmouth Strikes Again, There is a light that never goes out y otros, además de repasar canciones de su carrera solista vigente desde hace tres décadas.

El músico es conocido por ser una figura seminal en el surgimiento del indie rock y britpop, al que le imprimió sus letras cargadas de tristeza y melancolía. Fue calificado como “una figura singular de la cultura popular occidental” por el portal estadounidense Pitchfork.

MÁS. Su último lanzamiento, Low in High School (2017), cuyos temas sonarán hoy, logró un récord de los mejores cinco en el Reino Unido. El medio The Independent destacó la figura del artista señalando que “la mayoría de las estrellas del pop deben estar muertas antes de alcanzar el estado icónico logrado por Morrissey en vida”.

Su vida inspiró a miles, a tal punto de ser retratado en England is mine (2017), filme biográfico basado en los inicios de su carrera musical, antes de ser parte de The Smiths en 1982.

Morrissey es vegano desde la adolescencia y se considera un ferviente defensor de los derechos de los animales, además de ser un gran admirador del actor James Dean y del escritor Oscar Wilde, quienes marcaron en cierto modo su estética y su lírica. Recientemente, lanzó el video para el cover Back on the Chain Gang, original de The Pretenders.

En julio pasado, Morrissey lanzó This is Morrissey, nuevo álbum recopilatorio de éxitos seleccionados de sus primeros álbumes como solista. El show de hoy marca su retorno al país, luego de su primera y recordada presentación hecha en el Yacht y Golf Club, un 6 de diciembre del 2015.

El vocalista saltó a la fama con The Smiths, que surgió en la escena musical británica a inicios de los ochenta y que hoy es calificada como banda de culto, pese a los breves e intensos 5 años que duró la formación.

A saber

Evento: Concierto del cantante británico Morrissey.

Lugar: Centro de Convenciones de la Conmebol (Autopista Internacional y avenida Sudamericana 3104), de la ciudad de Luque.

Horarios para hoy 20.00: Apertura de portones

21.00: Previa musical

22.15: Show de Morrissey

Precios y venta de las entradas: Platea: G. 200.000.

Pista: 240.000.

Pista vip: G. 600.000.

Lugar de venta: en la Red UTS (teléfonos 237-6583 y 416-7800, o en www.reduts.com.py.