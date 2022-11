El MEC abandonaría el Cones hasta que se resuelva la acefalía del ente

El MEC no va a participar ni avalar ningún acto resolutivo hasta que no se resuelva la cuestión judicial. Dr. Gustavo Rodas, jefe de Gabinete del MEC.

“El MEC está analizando no participar más o, de participar, dejar sentado constantemente la postura hasta que se regularice la situación y se reencauce institucionalmente el Cones. Lo más probable es que el Ministerio no participe de las reuniones porque no puede estar acudiendo a la convocatoria de un Consejo Ejecutivo con mandato fenecido. Esto no es una cuestión de simpatía (o antipatía), sino de legalidad y de institucionalidad”, sostuvo el Dr. Gustavo Rodas, director general de Gabinete del MEC.

Este impasse se inició a instancias de una medida cautelar que suspendió la elección de autoridades en el órgano.

“Lo más prudente hubiese sido que no se convoque a ninguna sesión ni ordinaria ni extraordinaria hasta que se dirima la cuestión judicial”, afirmó Rodas, quien dejó sentada la postura del MEC –acta mediante– en la sesión ordinaria del 10 de noviembre.

“Para nosotros, estas autoridades no tienen legitimidad desde el 31 de octubre. Una vez que se elija a las nuevas autoridades volveremos a participar con normalidad. No sé si dejaremos de ir, pero las veces que vayamos dejaremos sentada nuestra posición”, señaló al recalcar que consideran que este CE “no puede emitir ninguna resolución”.

“El MEC, como ente rector de la educación paraguaya en todos sus niveles, no puede participar de actos que puedan ser declarados con posterioridad como nulos, anulables o ilegítimos”, resaltó Rodas.

Aclaró que todos los trece miembros del Cones tienen el mandato vigente y pueden autoconvocarse para poder zanjar esta acefalía. “Pueden sesionar en una suerte de autoconvocados y ahí buscar las alternativas, recurriendo a juristas, a la doctrina o incluso a otro tipo de medidas que puedan autorizar administrativamente a que esto funcione. Pero, lo que es claro es que hoy en día tenemos una acefalía en el Consejo Ejecutivo”, insistió el abogado.

Llamativo. Cuando se iban a renovar autoridades en el Cones, llegó una medida cautelar en la cual una alumna de una universidad privada se opuso a la elección de los representantes estudiantiles de las universidades públicas. De hecho, los alumnos de las universidades públicas debían nombrar un representante suplente porque el titular cuenta con mandato vigente.

En ese amparo, la alumna pidió también como medida cautelar que se suspenda la elección del Consejo Ejecutivo. “Extrañamente, sin tener legitimación activa esa alumna, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) otorga la medida cautelar, dejando en una situación complicada al Cones”, apuntó Rodas.

Esto supone que tanto el presidente, el vicepresidente y la secretaria general del CE del Cones tienen el mandato vencido, “por lo que cualquier tipo de actuación, llámese convocatoria a reunión ordinaria o extraordinaria partidas desde el Consejo Ejecutivo no son válidas; o sea que pueden ser anulables o catalogables como ilegítimas e ilegales”, remató.

