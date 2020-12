El León ya no rugirá en Cerro

El experimentado delantero Nelson Haedo Valdez confirmó en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) que fue comunicado por el profesor Francisco Arce que no seguirá en la entidad de barrio Obrero el próximo año.

"Me llamó el profe Francisco Arce para decirme que ya no sigo en Cerro. Me dijo que quiere renovar el plantel y que no estoy en sus planes", indicó el León Guaraní, agregando: "Estoy con la amargura del ultimo partido, no puedo tragar todavía eso".

Respecto a sus sensaciones luego de enterarse de esto, Nelson fue contundente y se mostró dolido. "Lastimosamente terminar así yo creo que es lo peor que me había imaginado. Estoy dolido por la forma en que me voy, pero son decisiones que uno tiene que tragar", remarcó, sumando: "Quería intentar pelear algo en la próxima Copa Libertadores y despedirme así, ya que este año no fue bueno en el plano internacional".

SIN DEFINIR. Sobre su futuro, Haedo explicó que este no piensa ser el final de su carrera y que le gustaría seguir jugando al menos una temporada más: "Mi ciclo en Cerro terminó, me gustaría seguir jugando otro lado, al menos un añito más, veremos dónde y después ver qué camino tomar, entrenador o parte administrativa".

Otros nombres que estarían dejando Cerro Porteño son José Ortigoza, Julio Dos Santos y Marcelo Palau.