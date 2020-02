El Kelito recibe a un renovado itaugüeño

El Kelito no jugó la última fecha (6ª) vs. Guaraní; tenía compromiso por la Sudamericana. Quiere olvidar el mal sabor de su eliminación de Copa. Medirá al “12”, equipo desinflado por su mala campaña en el torneo, pero con el plus del nuevo DT Mario Jara, quien tomó la difícil conducción del plantel y sabe que la recuperación debe ser inmediata, evitar la caída en picada de su equipo.

River sufre una baja importante. El Loco Pérez, su goleador, vio la roja en la fecha 5 ante San Lorenzo y no será de la partida.