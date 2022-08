El IPS está obligado a prestar un servicio de salud eficiente

Una periodista de este diario llamó 88 veces al Call Center del IPS para poder entrar al sistema, tardando cerca de una hora para ese efecto. Luego de este lapso en que pudo ser atendida por la operadora, para colmo de males le dijeron que ya no había turno libre para la especialidad que solicitaba en el Hospital Central, la de dermatología. Ante la insistencia y la pregunta del porqué no puede agendar un turno, la operadora dijo que vuelva a llamar al día siguiente porque los cupos ya se llenaron. Tampoco había turno para neurología. Ambas especialidades no están habilitadas para el agendamiento en la web, a través del servicio de Mi IPS. Incluso en esta plataforma, al intentar agendar en otras especialidades, el mensaje del sistema fue “no se encuentra ninguna cita disponible”. En conclusión, ni por Call Center ni por Mi IPS, desde la Redacción de ÚH se logró agendar una cita médica en alguna especialidad. Lamentable, porque es el ejemplo de lo que sufren todos los días los asegurados, que al final de cuentas son los dueños de la previsional, pero que por su mal manejo deben sufrir un calvario para tratar de acceder a una prestación sanitaria.

Las quejas por las dificultades para consultar son permanentes. Ante las falencias para agendar las citas es urgente que la administración del IPS establezca mecanismos eficaces. Existen muchos cotizantes y familiares que viven en lugares lejanos y que recurrir en ventanilla para que le digan también que no hay turno próximo es tortuoso y, a la vez, oneroso. Las autoridades deben analizar cuidadosamente con los técnicos para buscar una solución o al menos para mejorar la atención.

También días pasados se suspendieron cirugías debido a que empleados de la empresa que presta servicio de limpieza no hicieron su trabajo, hartos de la falta de cobro. Ante este problema debieron reprogramar las intervenciones. El contratiempo se registró tras el anuncio de los nuevos adjudicados para el servicio, donde la empresa en conflicto quedó afuera. Este tipo de inconvenientes no deben ocurrir, más aún si se trata de cirugías.

Los administradores del IPS deben tener un plan alternativo para la higiene del quirófano, previendo dificultades de esta índole porque es inconcebible que deban diferir los procedimientos porque no había personal para la desinfección.

A estos males se suma el viejo problema de la falta de insumos y de medicamentos. Los pacientes y familiares deben hacerse cargo muchas veces de su compra. Los reclamos son frecuentes. Es habitual que familiares de pacientes acudan a las farmacias aledañas al Hospital Central del IPS y demás.

La interpelación al presidente del IPS, Vicente Bataglia, no cambió en nada hasta ahora el funcionamiento de la previsional.

Urge que la administración del IPS dé un golpe de timón porque los descuentos que se realizan al obrero y a la patronal no se reflejan en una utilización acorde a los servicios exigidos.

Es hora de hacer honor a la misión del Instituto, la cual preceptúa que se deben garantizar oportuna y eficientemente las prestaciones con calidad y calidez. Entre los valores institucionales se tienen como principios: ser coherente entre lo que se dice y se hace e igualmente lograr los objetivos con una mejor utilización de los recursos. Sin embargo, hay que decir que estos enunciados están lejos de la realidad que aqueja a los asegurados.