El informe de InSight Crime puede traer impacto económico y político

El titular del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, y el ex senador y analista Hugo Estigarribia alertaron de que Paraguay podría sufrir consecuencias políticas y económicas tras revelarse el informe de la organización Internacional InSight Crime.

La investigación plantea interrogantes sobre la infiltración del dinero del crimen y la corrupción en las campañas electorales.

La investigación internacional identificó que en Paraguay se democratizó el crimen, hubo una diversificación de las economías criminales y la internalización del crimen organizado.

Según Riera, esta investigación resulta preocupante y esto podría traer consecuencias nefastas a nuestro país, tanto en lo político como en lo económico.

“Nos puede afectar desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que todo el sistema de corrupción afecta al engranaje del sistema jurídico. Desde el punto de vista económico puede afectar en cuanto a las inversiones, o sea qué seguridad hay de que lo que se haga tenga una represalia, su macroeconomía, no es nada de otro mundo. Los impactos son negativos desde todo punto de vista”, sostuvo.

Mencionó que dentro del régimen internacional en el que se maneja Paraguay cada vez son más las presiones que acentúan la necesidad de transparencia, del no lavado de dinero, del no narcotráfico, y si Paraguay no combate eso va a terminar desacoplado del régimen internacional. Acotó que los efectos son muy fuertes, sobre todo para los que trabajan en bancos. “Está colapsando el sistema bancario, porque viene mucho dinero de la narcopolítica, del lavado de dinero y hace más pesado el sistema para la gente”, señaló.

Para el ex senador Hugo Estigarribia se debe restringir el acceso a la política de gente que tiene problemas judiciales. “El problema es que acá la Constitución rige la presunción de inocencia. Habría que ver más adelante hacer alguna reforma, pero hay que controlar mucho el ingreso del dinero del crimen a la política. Ahora ya hay leyes más estrictas, otro tipo de controles, pero va a depender mucho de cómo se controle eso. Acá supone un trabajo integral contra la corrupción en Paraguay, es un síntoma de que hay corrupción en todos los niveles. Se tiene que hacer una reforma integral de la mentalidad del paraguayo, hay que replantear el modelo político, hay que hablar con la ciudadanía para que ya no vote al bandido. Antes los bandidos financiaban nomás, ahora ya son candidatos. Es un tema de fondo de que la corrupción y la impunidad ya están arraigadas. Hay avances con la ley de financiamiento, pero hay que ver cómo funciona esto, pero inclusive hoy en día hay candidatos procesados. La gente se acostumbró a que sus candidatos estén ligados al dinero sucio”, manifestó.