El Gobierno endurece restricciones

El Decreto N° 3512 establece entre otras cosas, algunas nuevas restricciones para ciertos sectores y la figura de “carácter de declaración jurada a los efectos legales”, que tendrá el justificativo que deberá presentar el ciudadano que circule por las calles durante la cuarentena hasta el próximo 12 de abril.

No obstante, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, aseguró que “lamentablemente” el derecho punitivo no le permite establecer penas más duras a las personas irresponsables, como le hubiera gustado.

Indicó que los empresarios deberán ser conscientes de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia.

“Los órganos de seguridad son suficientes pero lo que no son suficientes son los derechos punitivos, no podemos establecer las penas que nos hubiera gustado, ojalá haya una ley temporal para aplicar con severidad lo deseado”, expresó Acevedo.

A su turno, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, instó a los ciudadanos que residen en el interior del país a no recibir a personas que viajan desde la capital, ya que “están llevando el virus”.

“Insto a los del interior que no le reciban a la gente de la capital, porque este virus no perdona, me duele. Dejemos de ser irresponsables. Tengo a agentes fiscales que están acompañando esta tarea que tienen familia y que tienen que salir igual por gente irresponsable”, manifestó.

El decreto presidencial establece que durante la vigencia de la medida todos los habitantes deberán permanecer en sus casas y solo podrán realizar desplazamientos mínimos para provisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

En cuanto a los exceptuados con la nueva medida (ver infografía), el nuevo decreto destaca que ya no se permite el servicio de delivery pasada las 23 horas, y de bebidas alcohólicas en ningún horario.

Asimismo, solo está autorizado realizar obras relacionadas al área de salud, como la construcción de hospitales.

Otros exceptuados de la medida son las autoridades nacionales, departamentales, municipales, diplomáticas y representantes de organismos internacionales, cuyas funciones son consideradas impostergables. Así también, pueden circular aquellos que prestan servicios públicos y privados, como así también servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia relacionado con equipos médicos y hospitalarios.

A intendentes. El ministro del Interior lanzó también una advertencia a los intendentes de distintas ciudades del interior, quienes cierran el paso a las personas que viajan desde la capital para la Semana Santa, que arranca mañana.

“A los señores intendentes les digo que gozan de la autonomía municipal, pero no tienen prerrogativas para violar la Constitución Nacional, no pueden cerrar la ciudad, sí pueden vigilar, preguntar, establecer controles”, aclaró.