El Gobierno cree que el EPP le mantiene con vida a Denis

Si bien hasta el momento el grupo criminal, que mantiene en cautiverio al político liberal y ex vicepresidente de la República Óscar Denis, no da señales ni prueba de vida, el Gobierno comienza a manejar varias hipótesis, entre las cuales la más importante es que el secuestrado podría seguir con vida, habida cuenta de algunas informaciones calificadas que se manejan.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, sostuvo ayer que una de las informaciones tiene que ver con que en alguna localidad de San Pedro se están vendiendo muchas insulinas, lo que podría hacer suponer que los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), lo están cuidando y manteniendo con vida al ex vicepresidente.

No obstante, el secretario de Estado fue cauto y manifestó que no se tiene una información calificada aún al respecto y que la familia sigue sin tener comunicación con los secuestradores.

“Hasta el momento no tenemos una información calificada, que es lo que nos interesa y que es su señal de vida. No hay señal de vida de Óscar Denis, pese a que la familia lo busca. Pero tenemos información de que en algún punto de San Pedro se compra mucha insulina, quiere decir que le están medicando, la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta), independientemente a su tarea de búsqueda y rescate, no tiene muchos datos, no hay datos ciertos, los datos esperanzadores hay que darlos cuando son ciertos, pero hay muchas hipótesis, esa es la parte que queremos entender y administrar”, sostuvo.

MÁS ESFUERZO. El ministro del Interior manifestó que el presidente Mario Abdo Benítez exigió a la FTC redoblar esfuerzos para rescatar con vida a Denis. “De momento no tenemos más detalles. El presidente está exigiendo a la Fuerza de Tarea Conjunta redoblar los esfuerzos y siempre coordinando con la familia Denis”, sostuvo.

Manifestó que existe en el lugar una serie considerable de efectivos. Indicó que la orden del presidente es “búsqueda y rescate del señor Denis lo antes posible”.

Al cumplirse ya tres semanas del secuestro, el silencio y la incertidumbre sobre la situación del ex vicepresidente se hacen cada vez más presentes. Los familiares rogaron a miembros del EPP por un canal de comunicación para negociar la liberación del político; sin embargo, no obtuvieron respuestas por lo que se llamaron a silencio.

Denis fue secuestrado el 9 de setiembre junto a un trabajador de su estancia, de nombre Adelio Mendoza, quien ya fue liberado por el grupo armado luego de cinco días de cautiverio. El hecho se registró en la estancia Tranquerita, en Yby Yaú, Concepción, a unos 30 km de donde días antes se enfrentaron efectivos de la FTC y miembros del EPP, y que derivó en la muerte de dos niñas.