El General listo en la Premier

“La intensidad en Inglaterra es distinta y me estoy adaptando bastante bien. Es dura la competencia con los delanteros de primer nivel que me toca enfrentar. La dinámica de los partidos es intensa y jugar de primera es fundamental”, reconoció el jugador en contacto con por Monumental 1080 AM.

Nuevamente uno de los temas abordados fue el probable pase de Miguel Almirón a la Premier. Para el General, cualquier competencia será fácil para Miggy por su categoría.