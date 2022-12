"El Gallo de Oro es un clásico y ganar un clásico siempre da gusto"

El aviso fue elegido como el mejor del año entre las seis gráficas finalistas creadas por cinco agencias locales. La selección estuvo a cargo del jurado único internacional del premio, cargo que fue oficiado en esta edición por el publicista argentino Tony Waissmann.

“Me llamó la atención porque tiene el ‘pero’, que es la clave en las ideas gráficas. Es aparentemente un aviso de un hermoso atardecer y pulcro, pero en realidad hay algo en la imagen, pero no es lo que pensaba. Me gusta porque muchas veces no tomamos conciencia o no hacemos una segunda mirada y este aviso te cuenta la necesidad de hacerla. En lo que vemos pero también en lo que hacemos y cómo afectamos al mundo”, argumentó en su veredicto Waissmann.

DESTAQUE. Camilo Guanes, director de la agencia premiada, celebró el reconocimiento.

“El Gallo de Oro es un premio único, es el más antiguo de la publicidad paraguaya, un clásico y ganar un clásico siempre da gusto. Es realmente sentir que hay una vigencia, que nos estamos manteniendo a nivel creativo, es desafiante y sobre todo muy reconfortante en el trabajo del día a día de todo el equipo”, expresa el directivo, a la par de atribuir a “la búsqueda constante de la mejor idea”, la nueva estatuilla obtenida, que se suma a las dos logradas anteriormente en el 2007 y 2018.

“El espíritu de la agencia es todo el tiempo estar superándonos a nosotros mismos y esa búsqueda nos hace explorar nuevos caminos, tomar a veces ciertos riesgos, pero en eso están los beneficios de hacer algo que no pase completamente desapercibido, de hacer algo que genere un impacto, una conversación. Esa búsqueda constante hace que también nos mantengamos activos, no quedarnos con la primera idea, que nos desafiemos todo el tiempo”, expresa Guanes.

Asimismo, señaló que la relación de confianza de más de una década entre la agencia y WWF Paraguay explica la conjunción y el entendimiento en la elaboración de mensajes efectivos.

“Es una relación de más de diez años de trabajo en equipo, de entender los objetivos que tienen ellos como organización, de estar sensibilizados con las problemáticas, una relación de confianza entre cliente y agencia que hace que las ideas que se propongan a veces sean distintas, porque hay aprendizajes, experiencias, aciertos y errores, y eso hace que el vínculo sea más duradero y estable”, considera el directivo.

CREACIÓN. La pieza ganadora fue creada por la dupla de creativos Sebastián Codas y Yerutí Mareco, bajo la consigna del Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas.

“Cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que el plástico como que se volvió parte del paisaje y ya no nos molesta; entonces a partir de esa observación vimos cómo podemos crear un mensaje que nos haga entender que no es parte del paisaje y que realmente es parte de un problema y un poco después de eso invitar a la solución que es la reducción de los plásticos de un solo uso”, explica el director de la agencia.

Por su parte, Sebastián Codas, uno de los creativos involucrados en el desarrollo de la pieza, explica que al crearla buscaron la mejor manera de plasmarla en una gráfica que transmita el mensaje que querían comunicar con mucho impacto.

“Siempre estamos en busca de oportunidades a la hora de comunicar, para sacar ideas que rompan el molde y se destaquen. Para este aviso se dio todo en tiempo y forma, apareció la oportunidad, el cliente dio el visto bueno y, sobre todo, la resolución, logramos plasmar eso que vemos en el día a día en la calle en una imagen que ponía en evidencia la problemática de la contaminación por las bolsas plásticas. Estamos muy felices por cómo se dio todo el desarrollo del trabajo”, manifiesta Codas.