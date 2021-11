El futuro de cara a la crisis

“No se va a pagar la deuda por Derlis González porque no tenemos el dinero, no hay, esa es la realidad”. Pedro Balotta, vicepresidente de Olimpia.

“Viendo todos los temas, porque hay que poner la casa en orden, debemos ver qué contratos tenemos y dónde estamos en materia económica y en materia de contratos, los cumplimientos y todo lo que estamos heredando”, expresó Balotta a Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Sobre la deuda por Derlis González al Dinamo de Kiev, que vence mañana, Balotta fue rotundo: “No tenemos el dinero. Estamos asumiendo ante una situación que no se hizo nada. Es mucho dinero lo que hay que poner”.

En cuanto a las otras deudas de la institución, Balotta afirmó que se negociará con Daniel Garnero sobre lo que se le debe, con Ramón Sosa para que continúe en el club y ver las formas de salvar las demandas de Diego Polenta y Edwar López.

“Hay que trabajar para que haya dinero. Acá hay que salvarle a Olimpia de lo que puede venir en sanciones internacionales. Primero la ventana de pases. No se puede tapar el Sol con un dedo”, acusó el vicepresidente.

En cuanto a la generación de ingresos, se aclaró que se mantendrá el plan de construcción y ventas de palcos; aunque el tema fideicomiso parece no avanzar.

Sanciones. Con respecto al caso Derlis González, la primera sanción será que Olimpia no podrá fichar nuevos jugadores.

“Para el inicio del próximo año podría venir la segunda sanción con quita de puntos y eso seguirá hasta la pérdida de categoría si no se abona ese monto", contó Gerardo Acosta, abogado especialista en derecho deportivo sobre la gravedad de la situación si Olimpia no paga.

Varios retornos para el clásico blanco y negro

Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, buscará darle descanso a algunos jugadores pensando en la final del miércoles 1 de diciembre ante Sol de América de la Copa Paraguay. Por eso en el clásico blanco y negro del viernes, a las 19:30, podrían darse varios retornos de jugadores que no solían ser titulares. Estos serían Víctor Salazar, Luis Cáceres, Iván Torres, Alejandro Silva, Fernando Cardozo, Adelio Zárate y Jorge Recalde. Con esto se rearmará el equipo formando con: Aguilar; Salazar, Cáceres, Salcedo y Torres; Silva, Ortiz o Quintana, Zárate y Cardozo; Recalde y D. González.

Desde ayer empezaron a canjear las entradas los socios para el choque ante el Repollero.



Maniobras para traer a jugadores del club

Enrique Landaida, director deportivo del club, contó que se está ojeando a los jugadores que pertenecen al club para que vuelvan en este mercado de pases ante la imposibilidad de fichar nuevos.

“No podría decirte un número exacto, pero tenemos casi 20 jugadores prestados”, apuntó Landaida en FALG.

Teodoro Arce, Santiago Vera, Feliciano Brizuela, Richard Salinas y Pedro González son nombres que se barajan para integrarse al plantel a final de año.

Sobre Vera, que es argentino y juega en el Almirante Brown del ascenso de ese país, Landaida lo tiene fichado. “Está haciendo un buen campeonato”, acusó.



5.500.000 dólares es lo que Olimpia debe pagar al Dinamo de Kiev mañana para así levantar la sanción de FIFA.



52.800.000 dólares es el último informe que salió sobre la deuda total que tiene el club Olimpia con sus acreedores.