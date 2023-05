El Estado ya pagó USD 100 millones de intereses por deuda del MOPC

Añadió que las empresas ya recurrieron a la cesión de créditos por USD 400 millones. “Si a eso restamos los 13 o 14% que cobran por adelantado los bancos, eso representa entre USD 52 y 56 millones, eso por un año, luego podrán ser más o menos dependiendo del pago del Estado. Eso ya se fue al bolsillo de los bancos. Eso es real”, manifestó Sarubbi.

Desde el Viceministerio de Administración y Finanzas del MOPC no hubo respuestas para saber la versión de la cartera de Estado.

Más. Para no dejar de ejecutar las obras, la cartera de Estado implementó un proceso que consiste en la cesión de derechos de cobro de facturas basadas en certificados de obras de los contratos vigentes, lo que permite a las proveedoras del Estado presentar sus facturas y ceder derechos de cobro a los bancos.

Sarubbi insistió en que se debe comprender que los intereses van a los bancos por las cesiones de crédito. “El banco cobra intereses por adelantado (...). Cuando las empresas están desesperadas, cuando ya no pueden trabajar y necesitan los recursos para pagar a proveedores, salarios, y más, van al banco, por ejemplo, con un certificado de G. 100 millones, el cual se entrega como garantía, el banco adelanta el dinero, pero descuenta los intereses por adelantado”, detalló el ingeniero.

Declaró que si el interés es de 14% anual, el banco solamente presta G. 86 millones. “Cuando debíamos cobrar G. 100 millones, al final recibimos solamente G. 86 millones. Por eso, cuando se pague la deuda, el banco cobrará por el préstamo y las empresas deben solicitar la devolución de los intereses, para recuperar lo que el banco ya recibió”, explicó Sarubbi.

No obstante, advirtió que si llega el año y la deuda no se paga, el banco permite una extensión del plazo por seis meses más, aunque ese medio año hay que volver a abonar intereses, y “las empresas tienen que pagar por adelantado de donde no tienen”. “A veces deben hacer un nuevo crédito”, lamentó.



350

millones de dólares es el promedio de deuda anual del MOPC con las contratistas desde la pandemia (2020).



Ministro afirmó que deuda será menor

El viernes pasado, si bien no brindó detalles de la deuda total, el ministro de Obras Públicas, ingeniero Rodolfo Segovia, estimó que el próximo Gobierno recibirá una deuda de entre USD 120 a 150 millones “solo en lo que corresponde a capital”. El ministro no habló de los intereses, pero reconoció que la institución “no está pudiendo cumplir por falta de recursos”. Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que el futuro Gobierno recibirá el MOPC el en una situación “similar a la que se tuvo cuando asumió la administración del presidente Mario Abdo Benítez”.