El Estado debe dejar de ser la agencia de empleos de la ANR

De acuerdo con varios audios de WhatsApp a los que accedió Última Hora, José Vázquez, también conocido como “Moreno”, quien es hijo de los ex diputados colorados Perla y Juan José Vázquez, ofrecía falsos contratos de trabajo en la Entidad Binacional Yacyretá a cambio de dinero.

Según una denuncia realizada en la Fiscalía, Vázquez contactó con la denunciante para comunicarle que disponía de puestos de trabajo permanentes en la EBY, y que si quería acceder a uno de ellos debía pagar. Señaló que inicialmente tenía cupos para 20 personas, de los que la misma podía disponer para sus familiares y amigos. La denunciante confesó que le pagó G. 22 millones y que luego el hijo de la ex diputada colorada le dijo que se abrieron otros 100 puestos, por lo cual reunió más personas y más dinero. En total, para obtener contratos en la Binacional, le entregó a “Moreno” la suma de G. 55 millones

Con el correr de las semanas y ante la ausencia de contratos, esta persona pidió la devolución del dinero, ante lo cual no obtuvo respuesta alguna. Según la denunciante, la ex diputada, actual precandidata a diputada, colorada y cartista, Perla de Vázquez, supuestamente se había comprometido a devolver el dinero colectado por su hijo, pero que al final no cumplió. Existe incluso un video en el cual José Vázquez reconoce que sus padres están al tanto de la situación, y que el supuesto contacto en Yacyretá lo consiguió a través de ellos. “Moreno”, presuntamente, llegó a cobrar de aproximadamente 100 personas la suma total de G. 75 millones, aunque pueden ser muchas más personas las engañadas.

Como si el engaño, y ofrecer trabajo en una entidad del Estado, tal como si fuera una empresa de su propiedad, no fueran suficientemente graves, José Luis Vázquez llegó a admitir en un video que su “socio narco” le ayudaría a cubrir parte del monto que debía devolver a quienes le pagaron para obtener puestos de trabajo en Yacyretá.

Lamentablemente, este no constituye un hecho aislado.

Con demasiada frecuencia este diario ha publicado casos de instituciones públicas, como la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, que de acuerdo con la publicación de ÚH se ha convertido en una suerte de sucursal de la Seccional Colorada N° 13 Bernardino Riquelme. Esta investigación identificó a 33 funcionarios, entre contratados, permanentes y comisionados de otras instituciones que militan en dicha seccional colorada, y perciben altos salarios, además de sustanciosas ayudas extra en concepto de seguro médico, bonificaciones y viáticos.

De la utilización de la infraestructura y los recursos públicos no se salvan ni la Justicia ni los gobiernos municipales ni los descentralizados como son las gobernaciones. Con las nuevas revelaciones se constata que la dirigencia del partido que gobierna el Paraguay desde hace más de 70 años no solo usa al estado como una agencia de empleos, sino que además sus propios hijos y familiares se consideran con el “derecho” de disponer de cupos.

Tenemos que dejar de considerar normales este tipo de situaciones, que dinamitan cada vez más no solo la escasa credibilidad del centenario Partido Colorado sino de nuestra democracia. Este tipo de arbitrariedades tienen que acabarse, pues el pueblo paraguayo, que con tanto sacrificio sostiene la pesada carga que supone mantener las instituciones del Estado pagando sus impuestos, no merece recibir el insulto de observar con impotencia cómo la dirigencia de la ANR y hasta su prole disponen del país entero cual si fuera su patio de juegos.

El Estado paraguayo debe dejar de ser la agencia de empleos de la ANR. Basta de impunidad.