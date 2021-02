El Estado afrontará juicio en la Corte IDH por el caso Santiago

El Estado paraguayo, que a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es responsable por la muerte del periodista Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991, afrontará un juicio ante la Corte IDH, instancia ante la cual será sometido el caso, al no alcanzarse un acuerdo amistoso con los familiares de la víctima ni cumplidas todas las recomendaciones formuladas por la Comisión.

El caso está impune. La CIDH considera que Paraguay violó varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los derechos a la vida, la libertad de expresión y garantías judiciales entre otros.

Dante Leguizamón, uno de los hijos del periodista, confirmó que el sábado recibió la notificación de la CIDH del sometimiento del caso a la jurisdicción de la Corte IDH. “A nuestro criterio y, evidentemente ante la CIDH, el Estado no ha demostrado voluntad real de dar cumplimiento a las recomendaciones”, expresó y recordó que esto lo comprobaron él y su familia el 21 de diciembre, cuando participaron de una audiencia de conciliación con autoridades nacionales.

“Entonces nos preguntaron cuánto sería nuestra pretensión de indemnización, y nos informan que el Estado no puede hacer más nada. Que el asesinato está prescripto, según la ley brasileña. No arrimaron información en el sentido de si eso se podría revertir, reabrir el caso, etc. Les insistimos que hay responsables intelectuales: El vínculo Fad Yamil con Andrés Rodríguez y otros”, expresó decepcionado.

En la reunión estuvieron además representantes de las organizaciones que acompañaron la petición ante la CIDH. “Desde el Estado no plantearon ninguna opción. Ningún plan para el cumplimiento de las recomendaciones”, lamentó.

Resaltó que ellos también habían planteado a la CIDH la creación de una Comisión de Verdad y Justicia sobre todos los casos de periodistas asesinados en el país, en su mayoría casos impunes, y que se elaborará una investigación específica de las conexiones. Es decir, quiénes estaban detrás de los asesinatos, etc. Que un órgano oficial tomara esta acción en base al derecho a la verdad. Pero no notaron la intención de parte del Estado. Dante Leguizamón aguarda con avidez el informe de fondo de la CIDH donde argumenta por qué el caso debe someterse a la Corte IDH.