El especial Día de los Enamorados también se celebra viendo películas

En la plataforma nacional Kili Video (kili.video/) se ven Amor cuesta arriba, del director Nelson Núñez, una comedia romántica que habla de un muchacho solitario y tímido que mantiene intacto el amor platónico de la adolescencia por Daniela. Hasta que cierto día, en una fiesta con sus amigos, se reencuentra con ella e intenta conquistarla. El costo para verla: G. 15.000.

Otras cintas con temática del amor en las misma plataforma: La Chiperita y La enamorada.

LAS RETRO. Un factor común en las cintas clásicas que presentan historias de amor es el drama y profundos enamoramientos, tal como se ven en Casablanca, 1942, de Michael Curtiz, con grandes figuras como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en los roles protagónicos, disponible en HBO Max

Interludio de amor (1957) drama romántico, dirigido por Douglas Sirk, remake de Huracán (1939/YouTube), presenta a Helen Banning (June Allyson), una joven que llega a Europa para ocupar un puesto de bibliotecaria en la Casa de América de Munich y se enamora de un director de orquesta.

Lo que el viento se llevó, que narra la tortuosa historia de amor entre la obstinada sureña Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), y Rhett Butler (Clark Gable), está disponible en HBO Max y otras.

ACTRICES ROMánticas. Muchos títulos clásicos de comedias románticas tienen a una actriz como factor común: con Barbra Streisand vemos El amor tiene dos caras (1996), Nace una estrella (1976), El príncipe de las mareas (1991), Tal como éramos (1973) y Yentl (1983). Algunas disponibles en plataformas como tv.apple.com, https://www.primevideo.com/, https://play.google.com, entre otras.

Otras actrices icónicas del amor romántico con tono de comedia son: Julia Roberts y Meg Ryan. Julia Robert se ganó el puesto en la década de los 90 con filmes como Mujer bonita, Novia fugitiva, La Boda de mi mejor amigo y Un lugar llamado Nothing Hill.

Meg Ryan obtuvo su lugar a través de Tienes un e-mail, Sintonía de amor, Cuando Sally conoció a Harry, Un ángel enamorado, Adictos al amor. French kiss y Kate y Leopold. También Drew Barrimore se destaca en cintas románticas como La mejor de mis bodas y Como si fuera la primera vez.

Katherine Heigl, a quien se comparó en su momento con la Julia Roberts de mediados de la primera década del milenio, lidera comedias románticas como La cruda verdad (The Ugly Truth), 27 Bodas (27 Dresses), Ligeramente embarazada (Knocked Up), Bajo el mismo techo (Life As We Know It), Ámame o muérete (Killers).

Y otras más recientes, como Emma Stone (La La Land, Loco y estúpido amor), Jessica Alba (Novio por una noche, Día de los enamorados, El lenguaje de los sueños) y Jessica Biel (Día de los enamorados, El ilusionista, Un accidente llamado amor) forman parte del clan.



El séptimo arte es uno de los cómplices más fieles del romanticismo, a través de múltiples cintas que muestran la magia del enamoramiento y las complejidades de las relaciones de pareja. Aquí, unas sugerencias.