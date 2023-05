El equipo de transición delinea ejes centrales y prioridades de trabajo

El presidente electo, Santiago Peña, había designado oficialmente a la ex ministra de Hacienda Lea Giménez, como nexo técnico del Gobierno entrante.

Giménez delineó algunos ejes que tendrán en cuenta en este periodo de transición para que se pueda realizar de manera ordenada.

Lea precisó que el punto de partida será tener una radiografía para ganar tiempo. El plan de gobierno priorizará la reactivación económica y no contempla suba de impuestos. “El acuerdo del fondo (FMI) no es un acuerdo; se le da un nombre muy grande, pero en realidad es una hoja de ruta”, indicó a la 1080 AM.

Mencionó la importancia de leyes, como el regulador del sistema previsional. “La Caja Fiscal también hay que trabajar”, sostuvo.

Otro punto que interesa es la reforma del servicio civil, cuyo debate comenzó con la crisis generada durante la pandemia.

También interesa la reglamentación de la ley de compras públicas. La implementación es la parte fundamental.

“A partir de tener un buen escaneo de la situación el 15 de agosto podemos empezar a aterrizar los programas”, sostuvo.

Lea insistió que el principal factor para oxigenar la economía es la reactivación económica. Una suba de impuestos será un mazazo para el sector productivo.

Mencionó que la deuda pública se duplicó y afecta el espacio fiscal. La administración entrante no quiere endeudamiento para gastos rígidos, sino redireccionar a inversión productiva y de administración transparente.



ELECCIONES GENERALES 2023



EL PUNTO DE PARTIDA

Prioridad económica. Plan de gobierno entrante no contempla suba de impuestos. Se centrará en la reactivación económica.

Sistema previsional. Hay un proyecto en discusión en el Congreso sobre gobernanza con cambios sustanciales. Además del debate sobre el futuro de la Caja Fiscal.

Servicio civil. Busca reglamentar para brindar la posibilidad de realizar la carrera profesional mediante la meritocracia y limitar los ingresos de cargos de confianza cantidad de asesores.

Compras públicas. Avanzar en la reglamentación de la ley de las compras públicas. Fue aprobada y falta su implementación. Con relación al alto nivel de endeudamiento, el Gobierno entrante cerrará canilla de pago en gastos rígidos; sí, para inversión y gastos productivos.





Lea dijo que encontrarán colorados con capacidad

La ex ministra de Hacienda Lea Giménez defendió las polémicas expresiones vertidas por el presidente electo, Santiago Peña, sobre la disputa entre la meritocracia y la afiliación colorada.

Primero señaló que hay muchas personas con muchos títulos, pero con pocas ganas de entrar a la cancha donde uno puede embarrarse para construir. “Santiago entendió que entrar a la cancha con el voto popular es lo que te permite hacer grandes cambios”, expresó.

Refirió que los títulos no son suficientes para generar grandes cambios. Debe reunir tres requisitos: capacidad, habilidad y cintura política.

“No es necesario que sea colorado (para obtener un cargo), es importante la formación y capacidad, pero por supuesto que vamos a encontrar a un colorado que tendrá la habilidad para el trabajo”, sostuvo.

Insistió en que el gobierno entrante priorizará el capital humano para avanzar en los trabajos dentro de la estructura de gobierno. Refirió que los títulos son importantes, pero que hay que entrar en la cancha para realizar los cambios necesarios.