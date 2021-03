“Es una posición buscada y trabajada. El equipo está creciendo, pero aún no ha llegado a su techo. Gorosito es el dueño del vestuario, ha tenido una excelente gestión del grupo, se ha involucrado de la mejor manera posible. Olimpia no es para cualquiera. De a poco le está dando su identidad”, expresó Bassedas en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Luego el ex jugador de Vélez Sarsfield remarcó el objetivo: “Este andar es para seguir creciendo como equipo, no conformarnos. Ser lo más competitivo posible, porque eso nos dará una vidriera para vender jugadores”.

“Debemos prepararnos más, seguir por más, debemos ir armando el equipo de atrás para adelante, hay muchos aspectos para ser más competitivos en la Copa”, apuntó Bassedas, quien ve al torneo local como un buen campo de preparación. El Decano juega Libertadores en abril.