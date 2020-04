El Ejecutivo ratifica que fiscala general envió la nota

“Me preguntó cuáles son las condiciones para que una persona pueda guardar cuarentena por su cuenta o en su domicilio. Mencionó el apellido de la persona que se está hablando últimamente”, explicó González en La Lupa.

Mencionó que llegó a su domicilio en horas de la noche y el custodio de la cuadra del barrio le entrega el documento que le dejaron de parte de la fiscala general. “Llego a mi domicilio a las 23:30 y me entrega un papel. Me dijo que este documento trajo alguien a mi domicilio de parte de la fiscala general del Estado. En su momento no tenía idea de lo de que era, aparte de que estaba oscuro; con el celular miré en qué consistía y sí era un certificado médico (del doctor Tenace)”, recordó González.

Refirió que no tenía que dudar de la versión policial y llevó el documento al Centro de Coordinación del Consejo de Defensa y se le dio el trámite correspondiente. Acotó que están recibiendo cerca de 1.000 pedidos que son considerados. La decisión final está a cargo de los médicos responsables. Entre los casos fue analizado el del empresario Salum.