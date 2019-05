El día en que el Estado nos trate como gente

Estamos tan acostumbrados a convivir con esta apocalíptica y tercermundista realidad, que acabamos por considerarla como algo normal. “Péichante voi”, “así nomás luego es”. Por eso, cuando de pronto nos encontramos ante una realidad alternativa, abrimos los ojos como lechuzas y descubrimos sorprendidos que hay otro mundo posible.

En estos días, enfrentados a un drama familiar, el de nuestra querida tía segunda mamá Luisa, quien enfermó gravemente mientras se encontraba en la ciudad de Apóstoles, Argentina, y tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga, en Posadas, Misiones, no pudimos evitar comparar lo que es este centro sanitario de una remota ciudad de provincia del vecino país, con la realidad que tan bien (o tan mal) conocemos y padecemos.

Lo primero que te sorprende al llegar es el amplio, ordenado y seguro espacio que te ofrecen para estacionar vehículos. Luego encontrás carteles avisando que tenés disponible wifi libre y gratuito en todo el área, para poder permanecer en contacto con tus familiares. El acceso a internet es considerado como un servicio público esencial.

Los guardias de seguridad son estrictos con las reglas, pero te atienden con amabilidad. Te señalan los espacios en donde aguardar con comodidad el horario de visita, en sitios con mesas y asientos. Te indican el uso de los sanitarios, que se encuentran impresionantemente limpios y cuidados, en donde no faltan papel higiénico ni jabón. Cuando llega la hora de acceder como visitante, te permiten pasar de a dos personas, siempre bajo un estricto control, pero con la generalizada amabilidad. No te dejan ingresar nada que no sea estrictamente necesario. Existen rampas inclusivas en todas partes. No hay ni un átomo de suciedad. También tenés a mano una cafetería amplia y moderna, con muy buenos precios. Y lo más importante: tu pariente enfermo es atendido y cuidado de la mejor manera, con muy buenos profesionales. El hospital le cubre todo y no le hace faltar nada. Todo eso, apenas cruzando un puente y una frontera.

Manifesté mi sorpresa a algunos parientes de origen paraguayo que llevan viviendo muchos años en la Argentina. Les pregunté si acaso ese hospital prodigioso se debe a Menem, a los Kirchner o a Macri. Me dijeron que eso no importa mucho, que el hospital existe desde hace tiempo, y aunque las políticas de salud pública con orientación socialista de los Kirchner ayudaron mucho a mejorarlo, pero luego de que Cristina se fue y vino Macri con una ideología diferente, todo eso se mantiene. Es una política institucional estabilizada, sin importar qué partido o qué signo político esté en el gobierno central, provincial o municipal. (“¡Igualito que en el Paraguay!”, exclamó uno de mis primos y la risa fue inevitable).

Sabemos que la Argentina tiene actualmente muchos problemas económicos y que existen también graves y profundos conflictos sociales, pero eso no nos impide envidiarles la experiencia de conquistar ciudadanía, de luchar por una sociedad que pueda sostener una cultura solidaria y ofrecer servicios básicos indispensables para su gente. Seguramente estamos en el mismo camino... ¡pero todavía nos falta tanto!