El dengue acecha, mientras barrios de Asunción están llenos de basura

Olor. No se recoge la basura hace días.

Esta situación conlleva a un potencial riesgo por la proliferación de los mosquitos en momentos que se tiene un aumento considerable de las notificaciones de casos sospechosos de dengue de acuerdo con el último informe de Vigilancia de la Salud.

Los pobladores de los barrios Obrero, San Pablo, San Vicente, Las Lomas, San Cristóbal, Villa Morra, Pinozá y Recoleta se encuentran mayormente afectados por esta situación.

El reporte de arbovirosis detalla que en las últimas tres semanas Central reportó más de 300 notificaciones de sospecha de casos de dengue, el promedio de notificaciones es de un total de 293 semanales. En tanto, en Asunción se registra más de 100 notificaciones.

Actualmente existen 16.224 notificaciones, de las cuales 2.054 son casos de dengue confirmados en el país.

“Hace una semana que no se recoge la basura, es preocupante por el dengue, desde el jueves pasado no retiran los residuos. Yo tengo un taller y todos pagamos impuestos, yo no vivo acá, pero a mis vecinos ya les molesta el olor nauseabundo y las moscas que pululan en la basura”, comentó Julio Morínigo, quien trabaja en la zona en las calles de Eduardo San Martín y Cacique Caracará del barrio San Pablo.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, en comunicación con Telefuturo, sostuvo que los camiones recolectores de basura se encuentran en reparación.

“En el barrio San Pablo hay seis zonas, tres que se cubren en el turno mañana y tres en el turno tarde en particular. Una de las zonas del turno mañana no se culminó por una situación técnica de los camiones”, aseveró.

Añadió que actualmente seis camiones recolectores se encuentran en el taller por desperfectos mecánicos.

Respecto a la situación de otros barrios, como Trinidad, San Vicente y San Cristóbal, señaló que faltan tres manzanas que quedaron pendientes de recolección de basura en la zona de Rubio Ñu y afirmó que la situación se regularía el día de hoy.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.

El director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) indicó que actualmente no hay casos confirmados de dengue, pero que las notificaciones de casos sospechosos van aumentando, ya que ahora es la temporada en la que se producen más casos y piden la colaboración de los jefes comunales para evitar un rebrote de casos.

“En las últimas semanas estuvimos trabajando con los municipios que reciben mayor cantidad de gente por la temporada veraniega como Encarnación, Villa Florida, de manera que las personas que acudan a esos sitios de recreación puedan ir de manera segura y que eso no se convierta en un brote epidemiológico”, remarcó.

Añadió que la mayor parte de los municipios del Central como del interior del país han hecho lanzamientos de campañas contra el dengue.

“Estuvimos coordinando las acciones para que podamos tener una temporada veraniega tranquila”, puntualizó el titular del Senepa.

El reporte de arbovirosis informó que el DEN-2 es el serotipo predominante en el territorio nacional en 17 regiones, mientras que el DEN-2 y DEN-4 predominan en Concepción y Boquerón.

Es una vergüenza la situación de la basura en las calles. Asunción se encuentra realmente en decadencia. Gladys Benítez, pobladora.