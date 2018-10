El Curda vence a Luque y se consagra bicampeón

Gran despliegue tuvo el quince de los Búhos que exhibieron todo su potencial para superar a un aguerrido Chanchón, pero que estuvo lejos de su nivel habitual. Curda sorprendió de entrada en base a la presión y sobre todo a la excelente puesta a punto que tuvieron sus muchachos, que no le dejaron margen a Luque. Presionó en toda la cancha y al recuperar pelota, aprovechó la velocidad de Camilo Orrego y Sebastián Urbieta, que estuvo con efectividad con 12 conversiones y un penal. Luque no se entregó, luchó hasta donde pudo, pero sin dudas, Curda estuvo 100% y no desaprovechó la ocasión para gritar de nuevo campeón, así como el año pasado ante este mismo rival.

Los puntos: Para Curda: Tries: Igor Kostianovsky 1, José Otaño, Renato Cárdenas 2, Camilo Orrego 1, Sebastián Urbieta 1, Horacio Agüero 2 y Marcos Riquelme. Sebastián Urbieta 12 conversiones y 1 penal. En Luque: Tries: Gastón Baldevenito, Leonardo Glitz 2, Antonio Ydoyaga y Luis Noceda. Héctor Gayoso 10 conversiones, 1 penal y 1 drop. Resultado final: Curda 60- Luque 41.

Asunción 3°. El Asunción Rugby Club quedó tercero al vencer a Santa Clara 68 a 26.